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У Німеччині підтримали виключення українських чоловіків призовного віку з тимчасового захисту в ЄС

19:59, 19 липня 2026 293
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Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, якщо чоловіків призовного віку виключать із механізму тимчасового захисту, а підстав для надання притулку не буде, вони повинні будуть залишити країну.
У Німеччині підтримали виключення українських чоловіків призовного віку з тимчасового захисту в ЄС
Фото: spiegel.de
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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтримав виключення українських чоловіків призовного віку з механізму автоматичного тимчасового захисту в ЄС та заявив, що ухилення від військової служби не є підставою для надання притулку. Про це він сказав в інтерв’ю Welt.

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«Українці досі отримували автоматичний захист відповідно до Директиви про масовий наплив. Щодо сирійців як біженців від громадянської війни завжди проводилася індивідуальна перевірка в межах процедури надання притулку. У майбутньому чоловіки призовного віку з України не повинні підпадати під дію цієї директиви. Можливість подати заяву на притулок, звичайно, залишається, однак ухилення від військового обов’язку не є підставою для притулку», — сказав він.

Пояснюючи різницю між статусом сирійців і українців, посадовець підкреслив, що йдеться про принципово різні правові механізми: українці користуються колективним тимчасовим захистом, тоді як заяви сирійських громадян розглядалися індивідуально в межах процедури надання притулку.

За словами Добріндта, якщо чоловіків призовного віку виключать із механізму тимчасового захисту, а підстав для надання притулку не буде, вони повинні будуть залишити Німеччину.

Також він додав, якщо директива про масовий наплив більше не застосовуватиметься до чоловіків призовного віку й не буде позитивного рішення в процедурі надання притулку, існує логічний наслідок: ці люди матимуть обов’язок виїхати до України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Польща просуває ідею обмеження тимчасового захисту ЄС для українських чоловіків призовного віку. Проте в Єврокомісії заявили, що українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, не втратять свій статус.

Крім того, раніше Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням не поширювати тимчасовий захист на чоловіків віком від 23 до 60 років.

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Німеччина ЄС Україна мобілізація

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