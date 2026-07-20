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У Prozorro знайшли ФОПів зі статусом зниклих безвісти, які виграли державні тендери

11:07, 20 липня 2026 98
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Виявлено аномалію у державних закупівлях: серед переможців тендерів були підприємці зі статусом зниклих безвісти.
У Prozorro знайшли ФОПів зі статусом зниклих безвісти, які виграли державні тендери
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Фізичні особи-підприємці продовжують нарощувати свою присутність у державних закупівлях. Лише за перше півріччя 2026 року вони вже здобули майже мільйон перемог у тендерах через систему Prozorro, а окремі підприємці встановлюють рекорди за кількістю виграних закупівель і співпрацею із сотнями державних замовників. Водночас аналіз даних виявив і проблемні випадки: серед переможців тендерів були підприємці, які на момент укладення угод мали статус зниклих безвісти.

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Майже 83,5 тисячі ФОПів вже виграли 923 тисячі державних тендерів

Станом на початок липня 2026 року, за даними державної електронної системи публічних закупівель Prozorro, переможцями державних тендерів уже стали 83 422 фізичні особи-підприємці. Загалом вони виграли 923 739 закупівель.

Для порівняння, за весь 2025 рік переможцями державних тендерів стали 115 512 ФОПів, які виграли понад 2 млн тендерів. Опендатабот вказує: це було на 38% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, однак на 30% менше, ніж у рекордному 2024 році.

ФОПи дедалі активніше беруть участь у держзакупівлях

Аналітики зазначають, що підприємці все активніше долучаються до системи державних закупівель, особливо якщо порівнювати з довоєнним періодом.

Так, якщо проаналізувати показники за 2025 рік, то на одного підприємця в середньому припадало майже 18 виграних тендерів. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив лише 6,2 тендера на одного ФОПа.

Один підприємець виграв понад 2,2 тисячі тендерів за пів року

Серед учасників закупівель є й абсолютні лідери.

Так, у 2026 році один підприємець уже виграв 2 288 тендерів, що стало найкращим результатом серед ФОПів цього року.

Ще один підприємець відзначився найбільшою кількістю замовників: він переміг у 788 тендерах, співпрацюючи одразу з 769 різними замовниками.

Якщо ж враховувати весь період існування системи Prozorro, абсолютний рекорд належить підприємцю, який здобув 10 225 перемог у тендерах, працюючи лише з 23 замовниками.

Друге та третє місця за кількістю виграних закупівель посідають підприємці з 8 636 та 8 553 перемогами відповідно.

Серед переможців тендерів виявили ФОПів зі статусом зниклих безвісти

Водночас перевірка даних показала, що системі не завжди вдається виявити виконавців, укладення договорів з якими потенційно може викликати юридичні питання.

Під час аналізу тендерів було виявлено двох ФОПів, які вже мали статус зниклих безвісти, але при цьому виграли шість державних тендерів на загальну суму 297,5 тис. грн.

Чому статус зниклого безвісти не припиняє діяльність ФОПа

Сам по собі статус особи, зниклої безвісти, не припиняє автоматично підприємницьку діяльність.

Для припинення діяльності фізичної особи-підприємця необхідно провести державну реєстрацію припинення. Підставою для цього, зокрема, може бути рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою.

Внесення ж відомостей до Реєстру осіб, зниклих безвісти, саме по собі не припиняє статус ФОПа.

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