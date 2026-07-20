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Жінка отримала відмову від Пенсійного фонду, а потім і від суду — Верховний Суд назвав причину

10:13, 20 липня 2026 323
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До якого суду звертатися, якщо Пенсійний фонд відмовив у страхових виплатах – пояснення Верховного Суду.
Жінка отримала відмову від Пенсійного фонду, а потім і від суду — Верховний Суд назвав причину
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Спори стосовно оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності органів Пенсійного фонду України (як правонаступника Фонду соціального страхування) щодо обчислення, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням підлягають розгляду за правилами адміністративного, а не цивільного судочинства. Такі органи діють як суб’єкти владних повноважень, що виконують управлінські функції у сфері соціального захисту.

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Жінка звернулася до суду після смерті чоловіка, який багато років працював у шкідливих умовах і захворів на рак.

Вона вважала, що має право на одноразову та щомісячні страхові виплати у зв’язку зі смертю годувальника від професійного захворювання.

Однак Пенсійний фонд відмовив у їх призначенні.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що її чоловік протягом майже 20 років працював у шкідливих умовах праці, внаслідок чого йому було встановлено діагноз «професійний рак». Чоловік помер до того, як встиг пройти огляд МСЕК для визначення ступеня втрати працездатності. Позивач вважала, що Пенсійний фонд як правонаступник Фонду соціального страхування безпідставно відмовив їй у призначенні одноразової та щомісячних страхових виплат у зв’язку зі смертю годувальника від профзахворювання, тому просила стягнути ці кошти в судовому порядку.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, оскільки жінка не є особою, яка має право на отримання спірних щомісячних страхових виплат після смерті чоловіка в разі втрати годувальника, не є спадкоємцем померлого чоловіка щодо отримання страхових виплат після його смерті, бо її померлий чоловік не є спадкодавцем у цьому випадку, оскільки не був одержувачем спірних страхових платежів.

Позиція Верховного Суду

ВС не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, скасував їхні рішення та закрив провадження у справі, зазначив, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України).

Згідно зі статтями 4 та 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління, який здійснює владні управлінські функції у сфері соціального захисту.

ВС наголосив, що при визначенні юрисдикції необхідно виходити із суті права, за захистом якого звернулася особа. У цій справі позивач фактично оскаржує непризначення їй страхових виплат як особі, що має на це право після смерті чоловіка-годувальника. Це не є приватноправовим спором про спадкування вже нарахованих сум, а є спором про право на призначення соціальної допомоги.

Оскільки вимоги позивач пов’язані з доведенням наявності підстав для виплати соціальних коштів суб’єктом владних повноважень, такий спір є публічно-правовим. Отже, справа має розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Закриваючи провадження через порушення правил предметної юрисдикції, касаційний суд роз’яснив позивачу її право протягом 10 днів звернутися із заявою про направлення справи до суду адміністративної юрисдикції.

Постанова Верховного Суду від 19 червня 2026 року у справі № 176/2469/22 (провадження № 61-3707св25).

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