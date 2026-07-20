Захист від технічної розвідки стане обов'язковим для військових і підприємств оборонної промисловості

Мета змін — зробити українські війська, техніку та важливі об'єкти менш помітними для противника.

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Протидію технічним розвідкам пропонують зробити окремою складовою системи оборони України.

У Верховній Раді з’явився законопроєкт №15425, який пропонує зробити протидію технічним засобам розвідки противника окремим напрямом державної політики у сфері національної безпеки та оборони, визначити повноваження відповідальних органів, а також зобов’язати військове командування, державні органи й підприємства оборонного сектору системно планувати та реалізовувати відповідні заходи під час підготовки й ведення бойових дій.

Чому пропонують ухвалити закон

Повномасштабна війна продемонструвала, що РФ активно використовує повітряну, радіоелектронну, радіотехнічну, оптико-електронну, тепловізійну та інші види технічної розвідки для виявлення українських військ, систем управління, маршрутів пересування, логістичних об’єктів, критичної інфраструктури, озброєння та військової техніки.

Сучасне застосування високоточної зброї, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби й автоматизованих систем управління значною мірою залежить від можливості отримувати розвідувальну інформацію технічними засобами. При цьому чинне законодавство не формує цілісної державної системи протидії технічним розвідкам, не визначає єдиних принципів її організації, повноважень відповідальних органів, порядку міжвідомчої взаємодії та застосування активних заходів протидії. Саме тому законопроєкт покликаний створити комплексну правову основу для функціонування такої системи.

Що зміниться у законодавстві

Проєктом пропонується внести зміни одразу до трьох законів:

«Про національну безпеку України»;

«Про оборону України»;

«Про оборонні закупівлі».

Однією з ключових новацій є включення протидії технічним розвідкам до напрямів державної політики, які реалізує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Також із Закону «Про національну безпеку України» пропонується вилучити слово «активні» із визначення відповідних засобів у положеннях щодо резидентів Defense City, щоб привести термінологію у відповідність до нової моделі правового регулювання.

З’явиться визначення «активної протидії технічним розвідкам»

Законопроєкт уперше пропонує законодавчо визначити поняття «активна протидія технічним розвідкам».

Під цим розуміється комплекс організаційних, технічних, радіоелектронних, оптико-електронних та інших активних заходів, які здійснюються органами військового управління, військовими частинами, підприємствами оборонно-промислового комплексу та об’єктами критичної інфраструктури для:

навмисного викривлення інформації;

придушення або засліплення технічних засобів розвідки противника;

руйнування інформаційних каналів;

створення хибної радіоелектронної чи оптичної обстановки;

дезінформації систем управління противника.

Водночас законопроєкт визначає, що протидія технічним розвідкам, у тому числі активна, має стати невід’ємною складовою забезпечення безпеки застосування військ, підвищення їх живучості та захисту критичної й оборонної інфраструктури.

Які повноваження отримають державні органи

Документ розширює компетенцію низки органів влади.

Зокрема, Верховна Рада визначатиме основні засади організації та функціонування системи протидії технічним розвідкам в Україні.

Міністерство оборони впроваджуватиме заходи протидії технічним розвідкам у Збройних Силах України.

Генеральний штаб ЗСУ повинен буде впроваджувати відповідні заходи у військах, а порядок взаємодії та застосування засобів активної протидії визначатиме спільно з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у цій сфері.

Особливі повноваження отримує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Вона формуватиме та організовуватиме впровадження комплексу правових, організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання або ускладнення отримання технічними засобами розвідки інформації з обмеженим доступом про озброєння, військову та спеціальну техніку, об’єкти оборонно-промислового комплексу, діяльність органів влади, військових формувань та інших суб’єктів, що працюють в інтересах оборони й безпеки держави. Крім того, служба здійснюватиме державний контроль за дотриманням таких вимог.

Нові обов’язки для військових, органів влади та підприємств

Законопроєкт передбачає, що під час планування та ведення воєнних (бойових) дій органи військового управління, з’єднання та військові частини сектору безпеки й оборони будуть зобов’язані в обов’язковому порядку:

розробляти заходи протидії технічним розвідкам;

фінансувати їх;

реалізовувати їх як невід’ємний елемент безпеки застосування військ та підвищення їх живучості.

Крім цього, заходи протидії технічним розвідкам мають враховуватися:

під час мобілізаційного планування;

при формуванні мобілізаційного резерву;

під час розвитку Збройних Сил та інших складових сектору безпеки й оборони;

під час розроблення державної програми розвитку озброєння та військової техніки.

Місцеві державні адміністрації отримають повноваження надавати допомогу органам державної влади, військовим формуванням та юридичним особам, які працюють в інтересах оборони держави, у проведенні заходів протидії технічним розвідкам. Органи місцевого самоврядування також братимуть участь у таких заходах поряд із виконанням завдань територіальної оборони та цивільного захисту.

Водночас підприємства, установи та організації, діяльність яких пов’язана із забезпеченням оборони, будуть зобов’язані забезпечувати виконання заходів протидії технічним розвідкам.

Зміни торкнуться й оборонних закупівель

Окремі зміни передбачені до Закону «Про оборонні закупівлі». Законопроєкт пропонує доповнити перелік товарів оборонного призначення засобами протидії технічним розвідкам, що дозволить прямо віднести їх до категорії продукції, яка закуповується для забезпечення потреб оборони.

Що очікують автори законопроєкту

Реалізація документа має забезпечити створення єдиної державної системи протидії технічним розвідкам, посилити захист інформації з обмеженим доступом, озброєння, військової та спеціальної техніки, об’єктів оборонно-промислового комплексу і критичної інфраструктури від технічних засобів розвідки противника, а також підвищити живучість військ, стійкість систем управління та загальну обороноздатність України. Автори також наголошують, що законопроєкт не потребує додаткових витрат із державного бюджету та відповідає стандартам держав — членів НАТО щодо оперативної безпеки та захисту критично важливої інформації.

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