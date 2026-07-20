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Битва за мільярдну вакцину: Moderna та CureVac зійшлися у патентній війні через COVID-щеплення

21:28, 20 липня 2026 143
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Компанії Moderna та CureVac розпочали багатомільйонну війну.
Битва за мільярдну вакцину: Moderna та CureVac зійшлися у патентній війні через COVID-щеплення
Фото: zenfs.com
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Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що позов CureVac щодо порушення патентів на технології мРНК-вакцин є безпідставним і порушує попередню домовленість між компаніями. CureVac звинувачує Moderna у використанні її технології для створення вакцин проти COVID-19. Позов було подано у федеральний суд штату Делавер, пише Reuters.

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Як повідомила Moderna у судовому документі, CureVac погодилася не подавати позов проти компанії в обмін на дозвіл залучити пов’язаного з Moderna експерта як свідка в іншій справі проти BioNTech.

Moderna стверджує, що CureVac подала позов, щоб «переслідувати» компанію після того, як згодом сама була придбана BioNTech.

Крім того, Moderna заявила, що її вакцини не порушують патенти CureVac, а самі патенти є недійсними з інших причин. Зокрема, компанія стверджує, що CureVac не надала Патентному відомству США важливу інформацію під час процедури подання патентних заявок.

Представники CureVac, BioNTech та Moderna не одразу відповіли на запити щодо коментарів стосовно заяви Moderna, поданої до суду.

CureVac подала позов проти Moderna у квітні, заявивши, що компанія скопіювала її технологію стабілізації нестійкої мРНК для використання у власних вакцинах.

Ця справа є частиною хвилі масштабних патентних спорів між біотехнологічними компаніями, які намагаються отримати роялті за використання технологій, застосованих у популярних вакцинах проти COVID-19.

У 2022 році Moderna сама подала позов проти Pfizer та BioNTech через нібито порушення патентів щодо їхньої вакцини Comirnaty. Ця справа досі триває.

Минулого року німецька компанія BioNTech придбала CureVac. У лютому BioNTech окремо подала до суду США патентний позов проти Moderna щодо її нової вакцини проти COVID-19 mNEXSPIKE.

У п’ятничній заяві Moderna назвала обидва позови «безпідставними».

Компанія також зазначила, що у 2023 році CureVac пообіцяла не подавати позови проти Moderna щодо деяких патентів після того, як Moderna погодилася відмовитися від конфлікту інтересів щодо експерта у патентній справі CureVac проти BioNTech.

Цей експерт раніше давав свідчення на користь Moderna в іншій патентній справі щодо вакцин проти COVID-19.

У заяві Moderna не містилися конкретні деталі домовленості між компаніями.

«CureVac не може отримувати вигоду від порушення власної обіцянки», — заявила Moderna у судовому документі.

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