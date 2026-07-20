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Володимир Зеленський поговорив із новим прем’єром Британії Енді Бернемом: деталі розмови

19:37, 20 липня 2026 109
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Володимир Зеленський привітав Енді Бернема зі вступом на посаду очільника британського уряду..
Володимир Зеленський поговорив із новим прем’єром Британії Енді Бернемом: деталі розмови
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 20 липня провів телефонну розмову з новим премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

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«Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду Премʼєр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною. Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак», — сказав Глава держави.

Він підкреслив, що Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між державами, і обовʼязково продовжать працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось.

«Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє!», — сказав він.

Як відомо, Енді Бернем 20 липня офіційно став премʼєром Великої Британії. Він замінив на цій посаді Кіра Стермера.

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Україна Володимир Зеленський Велика Британія

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