Владимир Зеленский поговорил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом: детали разговора

Владимир Зеленский поздравил Энди Бернема со вступлением в должность главы британского правительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 июля провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

«Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность Премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и в дальнейшем будет крепкой. Спасибо за теплые слова уважения к Украинскому народу и соболезнования родным и близким людям, которые погибли в результате недавних российских атак», — сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что Украина и Британия смогли построить сильнейшее партнерство в истории отношений между государствами и обязательно продолжат работать над тем, чтобы оно только расширялось.

«Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Спасибо, Энди. Спасибо, Британия!», — сказал он.

Как известно, Энди Бернем 20 июля официально стал премьер-министром Великобритании. Он заменил на этой должности Кира Стармера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.