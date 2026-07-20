Какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фото в паспорт-книжечку

Для вклеивания фотокарточки во внутренний паспорт гражданина Украины необходимо подать ряд документов.

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Миграционная служба напомнила, какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фотокарточку во внутренний паспорт гражданина Украины по достижении возраста и сколько стоит эта услуга.

Вклеивание фотокарточек в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно.

Для вклеивания фотокарточки во внутренний паспорт гражданина Украины необходимы следующие документы:

заявление о вклеивании фотокарточки (подается лично);

паспорт гражданина Украины образца 1994 года;

две фотокарточки размером 3,5 х 4,5 см с изображением, которое соответствует достигнутому лицом возрасту;

в случае подачи паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ГМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно подает все имеющиеся документы, в том числе документы, содержащие фотоизображение лица;

решение суда (для лиц, которые не обратились в установленном законодательством порядке для вклеивания фотокарточки в паспорт образца 1994 года и не желают осуществлять обмен паспорта образца 1994 года на паспорт в форме карточки).

Срок рассмотрения заявления — пятидневный со дня обращения, но при необходимости проведения дополнительной проверки информации, поданной заявителем, срок вклеивания фотокарточки продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем заявитель информируется в письменной форме.

Срок действия паспорта с вклеенной фотографией не ограничивается.

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