Одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде — ВККС

ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на занятие 23 вакантных должностей судей в Днепровском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 20 июля в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидаток на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Шаповалова Ирина Сергеевна подтвердила способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

Относительно Федоровой Елены Викторовны, кандидатки на должность судьи Харьковского апелляционного суда, объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на занятие 23 вакантных должностей судей в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 41 кандидатом: 26 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, 4 кандидата ожидают собеседования в пленарном составе Комиссии. Участие 2 кандидатов прекращено.

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