Одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя в Дніпровському апеляційному суді — ВККС

ВККС зазначила, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на зайняття 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 20 липня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидаток на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Шаповалова Ірина Сергіївна підтвердила здатність здійснювати правосуддя в Дніпровському апеляційному суді.

Щодо Федорової Олени Вікторівни, кандидатки на посаду судді Харківського апеляційного суду, оголошено перерву в розгляді питання.

ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на зайняття 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 41 кандидатом: 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 11 кандидатів – не підтвердили, на 4 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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