Крижана вода у спеку може нашкодити: що радять медики

У спекотну погоду крижана вода може не лише не допомогти охолодитися, а й уповільнити природний процес терморегуляції організму.

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У сильну спеку підтримання водного балансу є одним із головних способів уникнути перегрівання організму. Медики пояснюють, що температура води також має значення, а надто холодні напої не завжди допомагають охолодитися. Про це повідомляє Interia.

Коли температура повітря перевищує +30 °C, багато людей намагаються вгамувати спрагу крижаною водою. Втім, фахівці зазначають, що такий напій може діяти не так ефективно, як очікується.

За їхніми словами, дуже холодна вода здатна викликати короткочасне звуження судин, через що організму стає складніше віддавати надлишкове тепло. У результаті природний механізм охолодження може працювати менш ефективно.

Натомість оптимальним варіантом у спекотну погоду вважається вода кімнатної температури або помірно охолоджена. Вона швидше всмоктується, сприяє відновленню втраченої рідини та підтримує нормальну терморегуляцію.

Які напої не варто обирати

Окрім цього, лікарі радять обмежити вживання солодких газованих напоїв, а також соків із додаванням цукру.

Через значну кількість цукру та кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози вони не забезпечують ефективного втамування спраги, а в окремих випадках можуть навіть посилити втрату рідини. Також такі напої здатні спричиняти різкі зміни рівня глюкози в крові, що негативно позначається на самопочутті та може посилювати втому.

Фахівці рекомендують пити звичайну воду регулярно протягом дня, не очікуючи появи сильного відчуття спраги. Саме такий підхід допомагає підтримувати оптимальний водний баланс і легше переносити високі температури.

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