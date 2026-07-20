Після удару сумкою дитина отримала інвалідність — батьки 13-річного хлопця мають виплатити 1 млн грн компенсації

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення 1 млн грн компенсації з батьків 13-річного хлопця, який під час конфлікту завдав однолітку тяжкої травми.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду залишив у силі рішення про стягнення на користь дитини, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження та стала особою з інвалідністю після удару іншої дитини, 1 млн грн компенсації моральної шкоди.

Водночас КЦС ВС частково задовольнив касаційну скаргу, звернувши увагу на помилку апеляційного суду в застосуванні норм матеріального права. Верховний Суд змінив мотивувальну частину постанови апеляційного суду, наголосивши, що у цій справі необхідно було застосовувати не статтю 1179 ЦК України про відповідальність за шкоду, завдану неповнолітньою особою, а статтю 1178 ЦК України, яка регулює відповідальність за шкоду, завдану малолітньою особою.

Крім того, суд касаційної інстанції скасував ухвалу апеляційного суду про долучення нового медичного висновку, складеного вже після ухвалення рішення судом першої інстанції. Водночас Верховний Суд встановив, що апеляційний суд фактично не покладав цей документ в основу своєї постанови, тому це процесуальне порушення не вплинуло на правильність вирішення спору.

Обставини справи

Позов подала мати в інтересах свого неповнолітнього сина.

Підставою став інцидент, який стався наприкінці серпня 2024 року в Києві. За матеріалами справи 755/1834/25, 13-річний хлопець під час конфлікту через образливі повідомлення вдарив іншого підлітка спортивною сумкою, всередині якої знаходився мобільний телефон.

Унаслідок удару потерпілий отримав тяжку закриту черепно-мозкову травму, вдавлений перелом черепа та ушкодження головного мозку. Дитині провели складну нейрохірургічну операцію.

Після цього хлопець тривалий час проходив лікування та реабілітацію. Він фактично заново вчився ходити, був переведений на індивідуальне навчання, не міг відвідувати уроки фізичної культури, потребував постійного догляду та регулярної реабілітації. Наслідком травми стало встановлення інвалідності.

Позивач просив стягнути з батьків хлопця, який завдав ушкоджень, 1 млн грн моральної шкоди.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, вважаючи, що позивач не довів заявлений розмір моральної шкоди.

Апеляційний суд скасував це рішення та стягнув із батьків 1 млн грн компенсації моральної шкоди. Суд виходив із того, що потерпіла дитина зазнала надзвичайно тяжких фізичних і психологічних страждань, а наслідки травми матимуть довічний характер. Визначаючи розмір компенсації, апеляційний суд також врахував практику Верховного Суду у подібних справах.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд погодився з висновком апеляційного суду про необхідність відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 млн грн, однак зазначив, що апеляційний суд неправильно застосував норми матеріального права.

Верховний Суд звернув увагу, що на момент заподіяння шкоди хлопцеві, який її завдав, було 13 років, тобто він був малолітньою особою.

Саме тому спір підлягав вирішенню за правилами статті 1178 ЦК України, яка регулює відповідальність за шкоду, завдану малолітньою особою. Натомість апеляційний суд помилково застосував статтю 1179 ЦК України, що встановлює відповідальність за шкоду, завдану неповнолітньою особою віком від 14 до 18 років.

КЦС ВС наголосив, що для визначення належної норми права та суб’єкта цивільно-правової відповідальності вирішальним є вік особи саме на момент заподіяння шкоди, а не на час розгляду справи судом.

З огляду на це Верховний Суд змінив мотивувальну частину постанови апеляційного суду, але залишив без змін її резолютивну частину щодо стягнення компенсації.

Чому Верховний Суд залишив компенсацію без змін

Касаційний суд погодився, що матеріали справи підтверджують винятково тяжкі наслідки отриманої травми.

Суди встановили, що потерпілий отримав тяжку черепно-мозкову травму, переніс оперативне втручання, став особою з інвалідністю, потребує регулярної реабілітації, має порушення ходи, обмеження рухливості, постійний біль, не може вести звичний спосіб життя та повноцінно навчатися.

На думку Верховного Суду, встановлені судами обставини у сукупності з критеріями визначення моральної шкоди та сформованою судовою практикою є достатніми для висновку про обґрунтованість визначеного апеляційним судом розміру компенсації у 1 млн грн.

Психологічна експертиза не є обов’язковою

Окремо КЦС ВС відхилив доводи касаційної скарги про те, що без судово-психологічної експертизи моральна шкода не може бути відшкодована.

Суд послався на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якої розмір моральної шкоди визначає суд з урахуванням усіх обставин справи. Висновок психолога може бути одним із доказів, однак його відсутність сама по собі не виключає можливості стягнення моральної шкоди.

Процесуальне питання

Водночас Верховний Суд визнав неправильним рішення апеляційного суду про долучення до матеріалів справи медичного висновку про встановлення дитині інвалідності, який був складений уже після ухвалення рішення судом першої інстанції.

КЦС ВС зазначив, що апеляційний перегляд має здійснюватися з урахуванням тих обставин і доказів, які існували на момент ухвалення рішення судом першої інстанції. Тому ухвалу про долучення цього доказу було скасовано.

Разом із тим касаційний суд встановив, що апеляційний суд фактично не покладав зазначений медичний висновок в основу своєї постанови, а дійшов висновків на підставі інших доказів, досліджених судом першої інстанції. Саме тому скасування ухвали про долучення цього доказу не стало підставою для скасування постанови апеляційного суду в частині стягнення компенсації.

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