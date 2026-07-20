Чоловік за $9,5 тисячі обіцяв перевести військового до небойових підрозділів через ВЛК

Справу посередника, який обіцяв за гроші оформити висновок ВЛК без служби у бойових частинах, передали до суду.

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо чоловіка, який за гроші обіцяв військовослужбовцю забезпечити «потрібний» висновок військово-лікарської комісії.

Що відомо

За інформацією слідства, на початку 2025 року підозрюваний запропонував військовослужбовцю допомогу у проходженні ВЛК. Він запевняв, що має необхідні зв’язки серед посадовців одного з військових госпіталів та може вплинути на рішення комісії.

За винагороду посередник обіцяв забезпечити висновок, відповідно до якого військовослужбовець міг проходити службу лише у підрозділах забезпечення, навчальних центрах або медичних підрозділах, а не у бойових частинах.

Як вказали у ДБР, спочатку чоловік вимагав 6,5 тис. доларів США. Він пояснював, що частина грошей нібито призначена працівникам військового госпіталю. Згодом вартість «послуги» зросла до 7,5 тис. доларів США через нібито її «подорожчання».

Упродовж кількох зустрічей фігурант отримав від військовослужбовця загалом 9,5 тис. доларів США. Після цього військовослужбовцю видали висновок ВЛК про придатність до проходження служби у підрозділах забезпечення, навчальних центрах та медичних підрозділах.

Посередника судитимуть за одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчого ДБР на майже 250 тис. грн, які належать обвинуваченому, накладено арешт для забезпечення можливої конфіскації майна.

Матеріали щодо протиправних дій членів ВЛК та інших осіб, причетних до схеми виділено в окремі кримінальні провадження. Розслідування за цими фактами триває.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

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