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Як оновити дані в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків: інструкція

08:30, 21 липня 2026 100
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Оновити персональні дані можна через «Електронний кабінет платника».
Як оновити дані в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків: інструкція
Фото: vl.tax.gov.ua
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Головне управління ДПС у Полтавській області нагадало, що громадяни які змінили особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання тощо), зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця.

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Оновити персональні дані можна через «Електронний кабінет платника».

Подати заяву онлайн можна на підставі таких документів:

- Для громадян України: паспорт (книжечка або ID-картка).

- Для дітей (до 14 років): свідоцтво про народження.

- Для іноземців: посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні у формі ID-картки.

Покроковий алгоритм дій в Електронному кабінеті:

Вхід та створення: Оберіть режим «ЕК для громадян» пункт «Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)».

Заповнення даних:

- Вкажіть ваш РНОКПП та актуальну особисту інформацію (прізвище, ім’я, по батькові і т.п.).

- Якщо відбулася зміна ПІБ, обов’язково вкажіть попередні дані.

- Заповніть відомості про місце народження та актуальну адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування). Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено спеціальне поле для внесення даних про зареєстроване місце проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Документи: Вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі).

Вибір ЦОП: Оберіть зручний для вас Центр обслуговування платників, де ви зможете отримати готову картку платника податків.

Додатки до заяви

Надання сканованих копій документів є обов’язковою умовою для подання заяви. Копії мають бути у форматі PDF або у вигляді зображень:

- Для паспортів-книжечок – усі заповнені сторінки (1–6 та реєстрація).

- Для ID-карток – обидва боки та витяг про місце проживання.

- При зміні прізвища, імені, по батькові – свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або про зміну імені.

- У разі внесення змін стосовно малолітніх осіб (до 14 років) – свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя чи опікуна), витяг про місце проживання, документ, що підтверджує зміну ПІБ дитини (у разі наявності такої зміни).

Фінальний етап

Після заповнення натисніть «Зберегти», підпишіть документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та відправте до ДПС. Система автоматично перевірить правильність заповнення полів перед відправкою.

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податкова

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