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Нові виплати військовим: чи можна отримати одночасно 10, 30 та 50 тисяч грн

19:18, 20 липня 2026 25
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Якщо військовослужбовець має право на кілька додаткових винагород, виплачується лише одна — та, що має більший розмір.
Нові виплати військовим: чи можна отримати одночасно 10, 30 та 50 тисяч грн
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Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо нарахування додаткових винагород військовослужбовцям, виплат за мотиваційними контрактами та грошового забезпечення військових, які проходять службу поза районами виконання бойових завдань.

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У відомстві наголосили, що постанова №768 не передбачає одночасної виплати додаткової винагороди у розмірі 10 тисяч гривень разом із винагородами 30 тисяч або 50 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець має право на кілька додаткових винагород, виплачується лише одна — та, що має більший розмір. Додаткова винагорода у 10 тисяч гривень призначена насамперед для тих військових, які не отримують інших доплат, встановлених постановою.

У Міноборони пояснили, що це правило застосовується окремо до трьох категорій виплат.

  • Перша категорія — щомісячні додаткові винагороди. Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька таких виплат, йому нараховується лише найбільша з них. Зокрема, йдеться про 50 тисяч гривень за службу на пункті управління бригади, полку або батальйону, від 15 до 30 тисяч гривень для інструкторів та 10 тисяч гривень для інших визначених категорій військовослужбовців.
  • Друга категорія — винагороди за перебування в окремих зонах виконання бойових або спеціальних завдань. Якщо протягом одного дня військовослужбовець перебував у двох таких зонах, за цей день виплачується лише більша винагорода. Водночас за різні дні перебування в різних зонах виплати нараховуються окремо та сумуються.
  • Третя категорія — добові виплати за штурмові дії. Якщо протягом однієї доби військовослужбовець виконував завдання, за які передбачено виплати 20 тисяч і 40 тисяч гривень, він отримає лише більшу суму.

Також у Міністерстві оборони повідомили, що постанова №768 не передбачає окремої грошової виплати за укладення мотиваційного контракту. Водночас законодавство гарантує одноразову грошову допомогу під час укладення першого контракту на військову службу відповідно до постанови Кабінету Міністрів №704 та Порядку виплати грошового забезпечення, затвердженого наказом Міноборони №260. При цьому така допомога не виплачується особам, які раніше вже проходили військову службу за контрактом в інших військових формуваннях або службу в правоохоронних органах.

Окремо у відомстві пояснили порядок виплат військовослужбовцям, які не виконують бойових або спеціальних завдань. Постанова №768 не змінює основні складові грошового забезпечення, зокрема посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та інші щомісячні виплати. Для військових, які не виконують бойових завдань, документ передбачає додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Конкретні умови її нарахування визначені наказом Міністерства оборони №232 від 29 червня, яким внесено зміни до Порядку виплати грошового забезпечення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», одноразова грошова допомога, яку отримують члени сімей загиблих або померлих внаслідок поранення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських під час дії воєнного стану, є доходом і підлягає декларуванню.

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військові війна воєнний стан міноборони виплати військовим

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