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Поділ майна подружжя та захист майнових прав: огляд правових висновків КЦС ВС

14:07, 20 липня 2026 117
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Верховний Суд опублікував першу частину огляду правових висновків Касаційного цивільного суду щодо поділу спільного майна подружжя та захисту майнових прав.
Поділ майна подружжя та захист майнових прав: огляд правових висновків КЦС ВС
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Верховний Суд опублікував першу частину огляду правових висновків Касаційного цивільного суду щодо цивільно-правових аспектів поділу спільної сумісної власності подружжя та захисту майнових прав. До огляду включено правові позиції, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень у період з 2022 року до січня 2026 року.

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Основну увагу зосереджено на критеріях розмежування особистої приватної та спільної сумісної власності, зокрема на спростуванні презумпції спільності майна в разі його придбання за особисті кошти одного з подружжя, а також на правовому статусі земельних ділянок та приватизованого житла. В огляді проаналізовано підходи Верховного Суду до поділу новоствореного, реконструйованого і поліпшеного нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та майнових прав.

Окремий розділ видання присвячено особливостям поділу неподільних речей (зокрема транспортних засобів) і захисту прав співвласників у разі відчуження майна без їхньої згоди, у тому числі шляхом виплати грошової компенсації. Висвітлено правові позиції щодо специфіки поділу активів у бізнесі, як-от внесення спільного майна до статутного капіталу товариств, а також впливу обраного подружжям за кордоном режиму роздільності майна на статус нерухомості в Україні.

Значну увагу приділено питанням відступу від засади рівності часток подружжя, зокрема за умов проживання з одним із батьків дитини з особливими потребами або ухилення іншого з подружжя від утримання дітей чи приховання майна. Процесуальні аспекти огляду зосереджені на розподілі тягаря доказування та непохитності презумпції спільності майна за відсутності документального підтвердження джерел його придбання.

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