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Штрафи за косметику без документів: коли продавців можуть покарати на 170 тисяч грн

21:31, 20 липня 2026 135
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Нотифікація косметики здійснюватиметься через електронну систему e-Cosmetics.
Штрафи за косметику без документів: коли продавців можуть покарати на 170 тисяч грн
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З 3 серпня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила обігу косметичної продукції. Виробники, імпортери, дистриб’ютори та продавці мають пройти процедуру нотифікації та привести продукцію у відповідність до вимог Технічного регламенту. За порушення нових вимог бізнесу можуть загрожувати штрафи від 170 тисяч до 340 тисяч гривень.

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Нові правила передбачені Технічним регламентом на косметичну продукцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №65. Документ розроблений на основі європейського Регламенту №1223/2009 та має наблизити український ринок косметики до стандартів ЄС.

Перехідний період діє до 3 серпня 2026 року. Після цієї дати продавати можна буде лише косметику, яка відповідає встановленим вимогам.

Під дію регламенту потрапляють не лише креми чи декоративна косметика. Нові правила стосуються шампунів, мила, зубних паст, парфумів, дезодорантів, сонцезахисних засобів та інших товарів, які використовують для догляду за тілом.

Однією з головних вимог стане наявність відповідальної особи за косметичний продукт. Для українських виробників нею зазвичай буде виробник, а для імпортної продукції — імпортер.

Водночас відповідальність може перейти і до продавця. Це стосується випадків, коли магазин або інший розповсюджувач продає косметику під власною торговою маркою, змінює упаковку чи здійснює розлив продукції.

Окрему увагу звертають на продаж косметики через соціальні мережі та онлайн-майданчики. Якщо діяльність має ознаки постійного бізнесу, продавець також може підпадати під нові вимоги.

Нотифікація косметики здійснюватиметься через електронну систему e-Cosmetics. Перед поданням інформації бізнес має підготувати необхідні документи, зокрема технічне досьє та звіт про безпеку продукції.

Фахівці попереджають, що підготовка може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від наявності документів та необхідності лабораторних досліджень.

Після 3 серпня 2026 року продаж косметики без первинних документів може стати підставою для штрафу у розмірі 170 тисяч гривень. За повторні або численні порушення сума може зрости до 340 тисяч гривень за кожен випадок.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після завершення 3 серпня 2026 року перехідного періоду дії Технічного регламенту на косметичну продукцію цей сегмент ринку може опинитися у правовій невизначеності через відсутність окремих правил для такого формату продажу. Саме тому уряд закликають визначити його правовий статус і запровадити чіткі вимоги до реалізації та маркування продукції.

З відповідною ініціативою до Кабміну звернулися представники українського парфумерного бізнесу, національні виробники, суб’єкти роздрібної торгівлі та споживачі.

Вони пропонують законодавчо визначити правовий статус продажу парфумерної продукції на розлив (refill) від офіційних сертифікованих українських виробників, встановити вимоги до її маркування та запровадити окремі правила для такого формату реалізації.

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Кабінет Міністрів України штраф

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