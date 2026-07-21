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Відпочинок стане дорожчим: одна з європейських столиць вводить рекордний туристичний збір

07:26, 21 липня 2026 67
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Місто хоче змусити туристів чесно платити за навантаження на інфраструктуру.
Відпочинок стане дорожчим: одна з європейських столиць вводить рекордний туристичний збір
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Влада Відня оголосила про суттєве підвищення туристичного збору для гостей австрійської столиці. Протягом найближчих років плата за проживання для туристів зросте більш ніж удвічі — місто планує довести ставку до одного з найвищих рівнів у Європі.

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Як повідомляє AFP, наразі туристичний збір у Відні становить 5% від вартості проживання. Однак це не остаточний рівень: уже з липня 2027 року ставку планують підвищити до 8%.

Підвищення відбувається поетапно. Раніше туристи сплачували 3,2% від вартості ночівлі, однак у липні 2024 року цей показник збільшили до 5%.

У міській владі пояснюють рішення необхідністю компенсувати витрати на утримання туристичної інфраструктури. За останні роки кількість відвідувачів Відня значно зросла, що створює додаткове навантаження на транспорт, дороги та комунальні служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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податки туризм

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