Навчаєтесь в аспірантурі за кордоном: чи можна отримати відстрочку від мобілізації

За яких умов аспіранти закордонних університетів можуть скористатися правом на відстрочку від мобілізації.

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Навчання в аспірантурі за кордоном саме по собі не позбавляє військовозобов’язаного права на відстрочку від мобілізації. Закон України не містить прямої вимоги, що таке право поширюється лише на студентів українських закладів освіти. Водночас для оформлення відстрочки необхідно виконати інші передбачені законодавством умови, зокрема навчатися за денною або дуальною формою та не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Хто має право на відстрочку від мобілізації під час навчання

Відповідно до законодавства, студенти та аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Відстрочка надається на весь період навчання, включаючи час канікул.

Право на відстрочку поширюється не лише на студентів, які здобувають ступінь бакалавра. Оформити її також можуть особи, які навчаються в магістратурі або аспірантурі.

Водночас для отримання відстрочки необхідно відповідати двом ключовим умовам:

навчатися за денною або дуальною формою;

не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Чи впливає навчання за кордоном на право на відстрочку

Юристи звертають увагу, що Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не встановлює окремих обмежень для осіб, які навчаються в іноземних закладах вищої освіти.

Зокрема, пункт 1 частини третьої статті 23 цього Закону не містить прямої норми, яка б передбачала, що право на відстрочку мають виключно здобувачі освіти українських закладів.

Закон вимагає лише дотримання визначених умов щодо форми навчання та послідовності здобуття освіти, але не встановлює територіальних обмежень щодо місця розташування університету.

Тому, на думку юристів, формально навчання в іноземній аспірантурі не позбавляє права на відстрочку від мобілізації. Відповідно, відмова виключно через те, що особа навчається за кордоном, може розцінюватися як звуження змісту норми закону підзаконним актом, оскільки такої заборони безпосередньо в законі не передбачено.

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