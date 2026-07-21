Фермерам повернуть до 40% вартості техніки: уряд оновив програму компенсацій

Мінекономіки також підтвердило 13 680 найменувань продукції 147 виробників, які брали участь у програмі раніше.

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Українські аграрії отримали більше можливостей придбати нову техніку за програмою державної компенсації. Уряд розширив перелік обладнання, на яке можна отримати відшкодування частини вартості.

Як повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, після оновлення програми до переліку увійшли 15 624 одиниці техніки та обладнання від 172 українських виробників. Це стало найбільшим розширенням програми з моменту її запуску.

Оновлення програми збільшує вибір техніки для аграріїв і створює додаткові можливості для українських машинобудівників.

До програми долучилися ще 25 нових підприємств. Загальна кількість доступної техніки зросла майже на 2 тисячі позицій. Водночас у переліку залишилися 147 виробників, які брали участь у програмі раніше. Для них підтвердили понад 13,6 тисячі найменувань техніки та обладнання.

Також 48 виробників розширили асортимент і додали 994 нові моделі техніки. Найбільше новинок представили:

Карлівський машинобудівний завод — 353 моделі;

«АГРО ПРОМ СФЕРА» — 106;

«ОЛИС» — 73;

«Агромаш-Калина» — 70;

«АГРОКУБ» — 43;

«Профі Стан» — 37.

Програма компенсацій поширюється на техніку, у якій частка українських матеріалів і комплектуючих становить не менше 60%. Для окремих видів обладнання, зокрема тракторів, комбайнів, самохідних обприскувачів і зерновозів, діють додаткові вимоги.

Щоб отримати компенсацію, аграріям потрібно:

обрати техніку з офіційного переліку Мінекономіки;

придбати її у виробника або офіційного дилера;

подати заявку через один із уповноважених банків.

Для господарств із прифронтових областей передбачені окремі умови. Якщо 80% і більше земель підприємства розташовані на територіях бойових дій, держава компенсує 40% вартості української техніки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд розробляє механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії у прифронтових громадах. Йдеться про фермерів, чиї посіви були знищені або не можуть бути зібрані через безпекову ситуацію в 50-кілометровій зоні від лінії бойових дій чи державного кордону з країною-агресором. Необхідне фінансування планують передбачити у Державному бюджеті на 2027 рік, а виплати розпочати вже у першому кварталі наступного року.