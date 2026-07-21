Фермерам вернут до 40% стоимости техники: правительство обновило программу компенсаций

Минэкономики также подтвердило 13 680 наименований продукции 147 производителей, участвовавших в программе ранее.

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Украинские аграрии получили больше возможностей приобрести новую технику по программе государственной компенсации. Правительство расширило перечень оборудования, за которое можно получить возмещение части стоимости.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, после обновления программы в перечень вошли 15 624 единицы техники и оборудования от 172 украинских производителей. Это стало крупнейшим расширением программы с момента ее запуска.

Обновление программы увеличивает выбор техники для аграриев и создает дополнительные возможности для украинских машиностроителей.

К программе присоединились еще 25 новых предприятий. Общее количество доступной техники выросло почти на 2 тысячи позиций. При этом в перечне остались 147 производителей, которые участвовали в программе ранее. Для них подтвердили более 13,6 тысячи наименований техники и оборудования.

Также 48 производителей расширили ассортимент и добавили 994 новые модели техники. Больше всего новинок представили:

Карловский машиностроительный завод — 353 модели;

«АГРО ПРОМ СФЕРА» — 106;

«ОЛИС» — 73;

«Агромаш-Калина» — 70;

«АГРОКУБ» — 43;

«Профи Стан» — 37.

Программа компенсаций распространяется на технику, в которой доля украинских материалов и комплектующих составляет не менее 60%. Для отдельных видов оборудования, в частности тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, действуют дополнительные требования.

Чтобы получить компенсацию, аграриям необходимо:

выбрать технику из официального перечня Минэкономики;

приобрести ее у производителя или официального дилера;

подать заявку через один из уполномоченных банков.

Для хозяйств из прифронтовых областей предусмотрены отдельные условия. Если 80% и более земель предприятия расположены на территориях боевых действий, государство компенсирует 40% стоимости украинской техники.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство разрабатывает механизм компенсации для аграриев, которые потеряли урожай из-за боевых действий в прифронтовых громадах. Речь идет о фермерах, чьи посевы были уничтожены или не могут быть собраны из-за ситуации с безопасностью в 50-километровой зоне от линии боевого соприкосновения или государственной границы со страной-агрессором.

Необходимое финансирование планируют предусмотреть в Государственном бюджете на 2027 год, а выплаты начать уже в первом квартале следующего года.