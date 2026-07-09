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Аграриям будут компенсировать потери урожая из-за боевых действий

21:46, 9 июля 2026
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В этом году впервые заработал механизм определения зон рискованного земледелия, учитывающий не только природно-климатические условия, но и военные риски.
Аграриям будут компенсировать потери урожая из-за боевых действий
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Правительство разрабатывает механизм компенсации для аграриев, потерявших урожай из-за боевых действий в прифронтовых громадах. Речь идет о фермерах, чьи посевы были уничтожены или не могут быть собраны из-за ситуации с безопасностью в 50-километровой зоне от линии боевых действий или государственной границы со страной-агрессором. Необходимое финансирование планируют предусмотреть в Государственном бюджете на 2027 год, а выплаты начать уже в первом квартале следующего года.

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Как сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, в настоящее время Министерство экономики завершает определение критериев, по которым аграрии смогут обращаться за компенсацией. В течение июля–августа планируется собрать и верифицировать информацию о потерях, после чего будет сформирован бюджетный запрос.

Выплаты планируют осуществить до начала весенней посевной кампании 2027 года, чтобы фермеры могли своевременно подготовиться к новому сезону.

Также в этом году впервые введен механизм определения зон рискованного земледелия, который учитывает не только природно-климатические, но и военные риски. Соответствующие территории уже оцифрованы и интегрированы в Государственный аграрный реестр.

Для подтверждения потерь будут использоваться спутниковые снимки, а там, где позволит ситуация с безопасностью, — результаты обследований на местах. До утверждения окончательного порядка аграриям рекомендуют фиксировать последствия обстрелов и передавать информацию через областные военные администрации.

Кроме того, фермеры прифронтовых территорий уже могут воспользоваться действующими программами государственной поддержки. В частности, для них доступны льготные кредиты по программе «5-7-9%», которые можно использовать для финансирования осенней посевной кампании.

По официальным данным, на сегодняшний день в Украине зафиксировано около 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, где урожай утрачен или его невозможно собрать из-за боевых действий. Именно эти данные станут основой для формирования будущего механизма компенсаций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины обновил механизм государственной поддержки аграрного сектора, внеся изменения в Порядок использования средств, предусмотренных государственным бюджетом для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 1 марта 2017 года № 130. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства от 1 июля 2026 года.

Прежде всего отметим, что согласно Порядку нововведения касаются в первую очередь аграриев, работающих в громадах, пострадавших от войны. Документ упрощает условия получения повышенной компенсации, детализирует перечень подтверждающих документов и одновременно устанавливает дополнительные механизмы проверки права на государственную поддержку.

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Кабинет Министров Украины война компенсация Минэкономики

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