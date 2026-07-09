Конец автоматическим штрафам ТЦК: в Парламенте хотят запретить считать повестку врученной без подписи

Повестка не будет считаться врученной только из-за отметки почты: в Раде зарегистрировали новую законодательную инициативу.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15387, которым предлагается пересмотреть отдельные положения законодательства о вручении требований территориальных центров комплектования и социальной поддержки военнообязанным. Пока сам текст законопроекта еще не обнародован. В то же время его инициатор, народный депутат Георгий Мазурашу, уже объяснил, какие именно изменения предлагает и почему, по его мнению, они необходимы.

Почему возникла законодательная инициатива

По словам Георгия Мазурашу, действующее законодательство позволяет считать требование ТЦК и СП врученным даже тогда, когда человек фактически его не получил. Речь идет о норме, введенной Законом №3633-IX от 11 апреля 2024 года. В соответствии с ней требование считается врученным в день, когда оператор почтовой связи сделал отметку о невозможности ее доставки по адресу проживания или пребывания военнообязанного, если именно этот адрес был уведомлен ТЦК или зарегистрирован в установленном законом порядке.

По мнению автора законодательной инициативы, такая конструкция может приводить к ситуациям, когда гражданин даже не знает о существовании соответствующего требования, однако для государства считается должным образом уведомленным и в дальнейшем может испытывать предусмотренные законом последствия. Именно поэтому, как отмечает народный депутат, он предлагает отказаться от правила, согласно которому почтовая отметка сама по себе приравнивается к фактическому вручению документа.

Какие изменения, по словам автора, предлагается внести

Как сообщил Георгий Мазурашу, его законодательная инициатива направлена ​​на внесение изменений в статью 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". По его словам, предлагается исключить норму, позволяющую считать требование врученной только на основании уведомления почтового оператора о невозможности ее доставки, если адресат фактически документ не получал. По убеждению депутата, это должно сделать невозможным ситуации, когда юридические последствия для гражданина возникают без его реального ознакомления с требованием территориального центра комплектования.

Помимо вопроса вручения требований, законодательная инициатива также предусматривает дополнение статьи 27 Закона положением, в соответствии с которым временное ограничение права управления транспортными средствами не будет применяться или подлежать отмене, если гражданин письменно уведомит территориальный центр комплектования и социальную поддержку об отказе от прохождения военной службы во время мобилизации через религиозные в пределах альтернативной (невоенной) службы.

Как пояснил депутат, такое сообщение предлагается разрешить подавать через ЦНАП, рекомендованным почтовым отправлением или по электронной почте с применением электронной подписи или фотокопии заявления с личной подписью.

Чем автор обосновывает свою позицию

Обосновывая свою инициативу, Георгий Мазураш ссылается на статью 35 Конституции Украины, которая предусматривает возможность замены выполнения воинского долга альтернативной (невоенной) службой в случаях, когда прохождение военной службы противоречит религиозным убеждениям гражданина. Также он обращает внимание на международные документы, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию по правам человека и практику Европейского суда по правам человека, считая, что свобода совести должна учитываться и при урегулировании вопросов мобилизации.

Сейчас на сайте Верховной Рады обнародована только карточка законопроекта. Пояснительные записки, сравнительные таблицы и другие сопроводительные документы на момент публикации отсутствуют. Приведенная информация основывается на публичных заявлениях автора законодательной инициативы по содержанию предложенных изменений. «Судебно-юридическая газета» будет следить за дальнейшим прохождением законопроектов и их официальным обнародованием.

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