Кінець автоматичним штрафам ТЦК: у Парламенті хочуть заборонити вважати повістку врученою без підпису

Повістка не вважатиметься врученою лише через відмітку пошти: у Раді зареєстрували нову законодавчу ініціативу.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, яким пропонується переглянути окремі положення законодавства щодо вручення вимог територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаним. Наразі сам текст законопроєкту ще не оприлюднений. Водночас його ініціатор, народний депутат Георгій Мазурашу, вже пояснив, які саме зміни пропонує та чому, на його думку, вони є необхідними.

Чому виникла законодавча ініціатива

За словами Георгія Мазурашу, чинне законодавство дозволяє вважати вимогу ТЦК та СП врученою навіть тоді, коли людина фактично її не отримала. Йдеться про норму, яка була запроваджена Законом №3633-IX від 11 квітня 2024 року. Відповідно до неї вимога вважається врученою у день, коли оператор поштового зв’язку зробив відмітку про неможливість її доставки за адресою проживання або перебування військовозобов’язаного, якщо саме ця адреса була повідомлена ТЦК чи зареєстрована у встановленому законом порядку.

На думку автора законодавчої ініціативи, така конструкція може призводити до ситуацій, коли громадянин навіть не знає про існування відповідної вимоги, однак для держави вважається належним чином повідомленим і надалі може зазнавати передбачених законом наслідків. Саме тому, як зазначає народний депутат, він пропонує відмовитися від правила, за яким поштова відмітка сама по собі прирівнюється до фактичного вручення документа.

Які зміни, за словами автора, пропонується внести

Як повідомив Георгій Мазурашу, його законодавча ініціатива спрямована на внесення змін до статті 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». За його словами, пропонується виключити норму, яка дозволяє вважати вимогу врученою лише на підставі повідомлення поштового оператора про неможливість її доставки, якщо адресат фактично документ не отримував. На переконання депутата, це має унеможливити ситуації, коли юридичні наслідки для громадянина виникають без його реального ознайомлення із вимогою територіального центру комплектування.

Крім питання вручення вимог, законодавча ініціатива також передбачає доповнення статті 27 Закону положенням, відповідно до якого тимчасове обмеження права керування транспортними засобами не застосовуватиметься або підлягатиме скасуванню, якщо громадянин письмово повідомить територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про відмову від проходження військової служби під час мобілізації через релігійні або особисті переконання та підтвердить готовність виконувати інші необхідні для оборони держави функції в межах альтернативної (невійськової) служби.

Як пояснив депутат, таке повідомлення пропонується дозволити подавати через ЦНАП, рекомендованим поштовим відправленням або електронною поштою із застосуванням електронного підпису чи фотокопії заяви з особистим підписом.

Чим автор обґрунтовує свою позицію

Обґрунтовуючи свою ініціативу, Георгій Мазурашу посилається на статтю 35 Конституції України, яка передбачає можливість заміни виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою у випадках, коли проходження військової служби суперечить релігійним переконанням громадянина. Також він звертає увагу на міжнародні документи, зокрема Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Європейську конвенцію з прав людини та практику Європейського суду з прав людини, вважаючи, що свобода совісті має враховуватися і під час врегулювання питань мобілізації.

Наразі на сайті Верховної Ради оприлюднено лише картку законопроєкту. Пояснювальні записки, порівняльні таблиці та інші супровідні документи станом на момент публікації відсутні. Наведена інформація ґрунтується на публічних заявах автора законодавчої ініціативи щодо змісту запропонованих змін. «Судово-юридична газета» стежитиме за подальшим проходженням законопроєктів та їхнім офіційним оприлюдненням.

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