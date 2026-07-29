ВРП не звільнила суддю Андрія Бойчука, батько якого купив квартиру за ціною на межі фінмоніторингу НБУ

Вища рада правосуддя відмовила у звільненні судді Приморського райсуду Одеси Андрія Бойчука.

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Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 лютого 2025 року про звільнення судді Приморського районного суду міста Одеси Андрія Бойчука з посади. Рішення ухвалено на підставі пункту 4 частини 1 статті 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Андрія Бойчука указом Президента України від 17 січня 2014 року було призначено суддею Кіровського районного суду міста Кіровограда строком на п’ять років. Указом від 16 грудня 2015 року його переведено на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси в межах цього строку.

Ключові претензії до судді

ВККС та ГРД послалася на рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 27 березня 2019 року № 966/3дп/15-19, яким суддю Бойчука притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Палата встановила грубі процесуальні порушення, що суперечили принципам справедливості, змагальності та праву сторін на доступ до правосуддя, і застосувала стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на доплати до посадового окладу протягом трьох місяців.

Окрему увагу ВККС звернула на придбання батьком судді 24 лютого 2015 року квартири в Івано-Франківську площею 36,1 кв. м за 149 877 грн (близько 5 200 доларів США за тодішнім курсом). У договорі зазначено повний розрахунок одразу. ВККС вказала, що в період 2013–2017 років Національний банк України обмежував готівкові розрахунки фізичних осіб сумою 150 000 грн; операції понад цей ліміт підлягали обов’язковому фінансовому моніторингу. Комісія висловила сумніви щодо фінансової спроможності батьків судді та достовірності договірної вартості, зазначивши, що ринкова ціна подібних квартир могла бути втричі вищою (близько 480 000 грн).

Також ВККС звернула увагу на отримання суддею грошового забезпечення від Одеського обласного ТЦК та СП у 2019–2020 роках одночасно із заробітною платою за основним місцем роботи, виплаченою Центром оборонних закупівель Міністерства оборони України.

У матеріалах досьє міститься інформація про мобілізацію судді у 2014 році. ВККС зауважила, що хоча зазвичай позитивні відомості не акцентуються, у цьому випадку вони мають значення для кваліфікаційного оцінювання.

Комісія також поставила під сумнів характеристику від 17 листопада 2014 року, надану в.о. голови Кіровського районного суду міста Кіровограда в межах процедури переведення. На момент її складання суддя не розглянув жодної справи в цьому суді, тому об’єктивно оцінити його професійні якості було неможливо.

Під час співбесіди суддя, на думку ВККС, не лише не визнав допущених порушень, а й намагався їх заперечити, незважаючи на чинність рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 11 листопада 2020 року № 3083/3дп/15-20. Така позиція, вважає комісія, ставить під сумнів його здатність надалі справедливо та безсторонньо здійснювати правосуддя.

За результатами оцінювання ВККС визнала суддю Бойчука таким, що не відповідає займаній посаді.

Позиція Вищої ради правосуддя

ВРП вважає, що ВККС не навела достатніх відомостей про системний характер порушень суддею процесуального закону та вирішила відмовити в задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 лютого 2025 року про звільнення Бойчука Андрія з посади судді Приморського районного суду міста Одеси на підставі пункту 4 пункту 16-1 розділу 15 перехідні положення Конституції України. Визначити, що Вищій кваліфікаційній комісії судів України у пленарному складі необхідно продовжити оцінювання судді Приморського районного суду міста Одеси Бойчука Андрія на відповідній займаній посаді з другої стадії етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

Таким чином, питання відповідності судді Бойчука займаній посаді залишається відкритим і підлягає подальшому розгляду ВККС України.

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