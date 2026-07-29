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Працевлаштування без трудової книжки: коли роботодавцю загрожує штраф

06:30, 29 липня 2026 56
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Якщо інспектор праці виявить цей факт, роботодавцю загрожують фінансові санкції в розмірі мінімальної зарплати, як за інші порушення у сфері праці.
Працевлаштування без трудової книжки: коли роботодавцю загрожує штраф
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Роботодавцям загрожує штраф за прийняття працівників без трудової книжки або відомостей про трудову діяльність. Таке порушення може коштувати підприємству суми, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі.

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Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, під час укладення трудового договору працівник зобов’язаний надати роботодавцю трудову книжку (за її наявності) або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Саме тому прийняття на роботу після 10 червня 2021 року без одного з цих документів вважається порушенням трудового законодавства.

За таке порушення роботодавець може бути притягнутий до відповідальності. Згідно з абзацом 10 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України, за інші порушення вимог трудового законодавства передбачено фінансову санкцію у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Водночас експерти зазначають, що виявити таке порушення на практиці непросто. Після переходу на електронний облік роботодавці більше не зберігають трудові книжки працівників та не ведуть їх облік у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Найчастіше факт порушення може бути встановлений під час інспекційного відвідування, якщо працівника оформили:

  • на основне місце роботи, хоча на момент прийняття він уже мав інше основне місце роботи;
  • за сумісництвом, хоча основного місця роботи не мав.

Фахівці також наголошують, що законодавство не зобов’язує роботодавця робити копію трудової книжки працівника або зберігати її після оформлення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці активно переводять трудові книжки у цифровий формат, аби зберегти інформацію про свій стаж та уникнути проблем у майбутньому. Водночас після подання документів через портал Пенсійного фонду багато хто несподівано отримує повідомлення зі статусом «Скасовано виконання».

У Пенсійному фонді нагадують, що після подання електронних копій користувач може відстежувати процес опрацювання заявки за її статусом. Позначка «Виконано» означає, що документи перевірені, а відомості про стаж успішно внесені до системи.

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