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Трудоустройство без трудовой книги: когда работодателю грозит штраф

06:30, 29 июля 2026 57
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Если инспектор труда обнаружит этот факт, работодателю грозят финансовые санкции в размере минимальной зарплаты, как другие нарушения в сфере труда.
Трудоустройство без трудовой книги: когда работодателю грозит штраф
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Работодателям грозит штраф за прием сотрудников на работу без трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. Такое нарушение может обойтись предприятию в сумму, равную одной минимальной заработной плате.

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Согласно статье 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора работник обязан предоставить работодателю трудовую книжку (при ее наличии) либо сведения о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Именно поэтому прием на работу после 10 июня 2021 года без одного из этих документов считается нарушением трудового законодательства.

За такое нарушение работодатель может быть привлечен к ответственности. Согласно абзацу 10 части 2 статьи 265 Кодекса законов о труде Украины, за иные нарушения требований трудового законодательства предусмотрена финансовая санкция в размере одной минимальной заработной платы.

В то же время эксперты отмечают, что выявить такое нарушение на практике непросто. После перехода на электронный учет работодатели больше не хранят трудовые книжки работников и не ведут их учет в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Чаще всего факт нарушения может быть установлен во время инспекционного посещения, если работник был оформлен:

  • на основное место работы, хотя на момент приема у него уже было другое основное место работы;
  • по совместительству, хотя основного места работы у него не было.

Специалисты также подчеркивают, что законодательство не обязывает работодателя делать копию трудовой книжки работника или хранить ее после оформления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы активно переводят трудовые книжки в цифровой формат, чтобы сохранить информацию о своем трудовом стаже и избежать проблем в будущем. Однако после подачи документов через портал Пенсионного фонда многие неожиданно получают уведомление со статусом «Отменено выполнение».

В Пенсионном фонде напоминают, что после подачи электронных копий пользователь может отслеживать процесс обработки заявления по его статусу. Отметка «Выполнено» означает, что документы проверены, а сведения о трудовом стаже успешно внесены в систему.

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