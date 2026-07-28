В Одессе женщина заболела ботулизмом после домашней кровяной колбасы, купленной с рук

Домашние продукты со стихийной торговли остаются одной из главных причин ботулизма.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области зарегистрировали первый с начала 2026 года случай ботулизма. В больницу попала жительница Одессы после употребления домашней кровяной колбасы, приобретенной в месте несанкционированной торговли.

Специалисты подчеркивают, что ботулизм является одним из самых опасных пищевых отравлений, а основной причиной заражения нередко становятся продукты домашнего производства, изготовленные или реализованные с нарушением санитарных требований.

Пострадавшая 1965 года рождения употребляла кровяную колбасу домашнего изготовления, которую приобрела с рук у неизвестного лица в месте несанкционированной торговли.

Сначала женщину госпитализировали в КНП «Городская клиническая больница № 5» Одесского городского совета, а затем перевели в КНП «Городская клиническая больница № 10» Одесского городского совета для лечения неврологической патологии. Позже пациентка проходила лечение в КНП «Городская клиническая инфекционная больница» Одесского городского совета, где ей был установлен диагноз «ботулизм» и введена противоботулиническая сыворотка.

С начала 2026 года это первый зарегистрированный случай ботулизма в Одесской области.

Ранее мы рассказывали, как безопасно консервировать продукты дома и каких ошибок следует избегать, чтобы не столкнуться с ботулизмом.

Что такое ботулизм и чем он опасен

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, которое сопровождается токсическим поражением центральной нервной системы. Летальность при этом заболевании может достигать 20%.

Возбудители ботулизма широко распространены в природе. Они могут содержаться в кишечнике домашних и диких животных, водоплавающих птиц и рыбы. Если пищевые продукты загрязняются почвой или содержимым кишечника животных, птиц либо рыбы, в них могут попасть споры или вегетативные формы возбудителя.

Споры ботулизма погибают только при температуре выше +120 °С. Наиболее благоприятными условиями для образования опасного токсина является температура +20...+25 °С, то есть обычная комнатная температура, при которой споры прорастают, бактерии активно размножаются и вырабатывают токсин. При этом сам токсин отличается высокой устойчивостью к температурному воздействию.

Какие продукты чаще всего становятся причиной ботулизма

Источником заражения могут быть не только домашние консервы из мяса, грибов, овощей или фруктов.

Опасность также представляют копченые, соленые и вяленые продукты домашнего изготовления.

Специалисты объясняют, что ботулотоксин, который попадает в организм вместе с пищей, не разрушается ни в желудке, ни в кишечнике. По силе своего действия этот яд является одним из самых мощных среди известных природных токсинов.

Как защититься от ботулизма

Самым надежным способом защиты является тщательная термическая обработка продуктов перед употреблением либо полный отказ от употребления пищевых продуктов, которые вызывают сомнения относительно их качества или безопасности.

Также для профилактики ботулизма рекомендуют:

не покупать пищевые продукты домашнего изготовления на стихийных рынках или с рук;

хранить домашние консервы в холодильнике или другом прохладном месте и желательно не дольше одного года;

при покупке сушеной и вяленой рыбы промышленного производства обращать внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;

при домашнем консервировании мясных и рыбных продуктов стерилизовать консервы при температуре +115...+120 °С не менее 40–60 минут с последующей их герметичной упаковкой.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что проваривание или прожаривание домашних консервов и других изделий домашнего изготовления в течение не менее 30 минут перед употреблением остается основным способом профилактики ботулизма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.