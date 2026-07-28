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Родители могут бесплатно отправить детей на оздоровление: как получить путевку в 2026 году

21:20, 28 июля 2026 26
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Кто может получить бесплатную путевку для детей.
Родители могут бесплатно отправить детей на оздоровление: как получить путевку в 2026 году
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Ежегодно тысячи украинских детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут бесплатно отдохнуть и оздоровиться за счет государственного бюджета. В 2026 году такая возможность предусмотрена как в Международном детском центре «Артек», так и в других детских учреждениях оздоровления и отдыха, которые соответствуют установленным требованиям и имеют договоры с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

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В Министерстве социальной политики напомнили, кто может воспользоваться государственной программой, как получить путевку и какие документы необходимы.

Кто может получить бесплатную путевку

Право на оздоровление за счет государственного бюджета имеют дети, нуждающиеся в особом социальном внимании и поддержке. Перечень таких категорий определен Законом Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» и постановлениями Кабинета Министров.

В частности, это:

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети участников боевых действий;
  • дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • дети, проживающие на территориях, приближенных к районам боевых действий;
  • дети с инвалидностью, которые могут самостоятельно себя обслуживать;
  • дети из многодетных семей;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
  • дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
  • участники детских творческих коллективов и спортивных команд;
  • а также другие категории детей, определенные законодательством.

Кто имеет первоочередное право на получение путевки

Количество мест на каждую оздоровительную смену ограничено, поэтому путевки распределяются по принципу приоритетности.

В первую очередь их получают:

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети участников боевых действий;
  • дети погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • дети, проживающие на территориях, приближенных к районам боевых действий;
  • дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию.

Если потребность этих категорий полностью обеспечена, путевки предоставляются другим детям, имеющим право на государственное оздоровление.

В июле 2026 года Правительство приняло постановление, которое позволяет оперативнее обеспечивать оздоровление детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций военного, техногенного или природного характера.

Если в области или громаде произошла такая чрезвычайная ситуация, Государственная служба Украины по делам детей может в первоочередном порядке направить дополнительные путевки именно в этот регион.

Как получить путевку в «Артек»

Путевки в Международный детский центр «Артек» распределяются в соответствии с постановлением КМУ от 11 марта 2025 года № 276, а направление детей осуществляется в соответствии с приказом Минсоцполитики от 13 мая 2024 года № 239-Н.

Родителям не нужно самостоятельно искать или покупать путевку. Их распределение осуществляют уполномоченные органы с учетом определенных законом категорий детей и очередности.

Для получения путевки родителям или другим законным представителям ребенка необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, копией свидетельства о рождении ребенка и документами, подтверждающими его принадлежность к льготной категории.

Как самостоятельно выбрать оздоровительное учреждение

Кроме «Артека», в 2026 году действует еще один механизм, введенный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 259.

Он позволяет родителям самостоятельно выбрать одно из детских учреждений оздоровления и отдыха, которое участвует в государственной программе и имеет договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

Оздоровиться по этой программе могут также дети военнослужащих ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, полицейских, лиц, увольняющихся или уволенных с военной службы, из числа ветеранов войны, имеющих особые заслуги перед Отечеством, а также дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Алгоритм получения путевки выглядит так

Один из родителей обращается в структурное подразделение, занимающееся вопросами организации оздоровления и отдыха детей, по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) или фактического места проживания для ВПЛ и подает документы, подтверждающие право ребенка на льготу.

В течение трех рабочих дней структурное подразделение проверяет документы и выдает справку, подтверждающую право ребенка на получение путевки. Она действительна три месяца.

После этого родители или законные представители ребенка самостоятельно выбирают учреждение оздоровления и отдыха из списка участников государственной программы.

Далее необходимо связаться с учреждением, предоставить копии определенных документов и получить подтверждение, что ребенка могут принять на выбранную смену.

После согласования с учреждением заключается договор о предоставлении услуг. Это можно сделать как лично, так и дистанционно.

В день заезда необходимо предоставить оригиналы документов и медицинскую справку по форме № 079/о.

С информацией о таких учреждениях и графиком их смен можно ознакомиться на официальном веб-портале Фонда по ссылке.

Нужно ли что-то дополнительно оплачивать

Услуги по оздоровлению и отдыху в рамках государственной программы оплачиваются за счет средств государственного бюджета.

Вместе с тем такая услуга предоставляется один раз в календарный год. Если ребенок уже получил путевку или воспользовался другой государственной программой оздоровления за бюджетные средства, повторно получить ее в этом же году нельзя.

Можно ли воспользоваться местными программами

Да. Кроме государственной программы, многие громады реализуют собственные программы оздоровления детей за счет местных бюджетов.

Поэтому, даже если ребенок не попал в государственную программу, стоит обратиться в орган местного самоуправления или военную администрацию и узнать, какие возможности действуют именно в вашей общине.

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дети Минсоцполитики государство

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