Почти два года не служила, но получала выплаты — в Закарпатье разоблачили военную и ее командира
Бывшему командиру батальона одной из воинских частей Закарпатской области сообщили о подозрении в содействии уклонению подчиненной военнослужащей от прохождения службы. По версии следствия, из-за его действий женщина почти два года не выполняла служебные обязанности, однако продолжала получать денежное обеспечение и дополнительные выплаты.
По данным Офиса Генерального прокурора, командир знал, что 31-летняя солдат фактически отсутствует в месте временной дислокации подразделения. Несмотря на это, он разрешил ей не прибывать к месту службы и создал условия для длительного пребывания вне воинской части.
Как установили правоохранители, на протяжении как минимум двух лет военнослужащая находилась дома и не выполняла служебные обязанности. При этом ей безосновательно начислили более 1,5 млн грн денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.
Чтобы скрыть нарушение, женщина периодически приезжала в воинскую часть, создавая видимость прохождения службы. Бывший командир, зная о ситуации, не сообщал о ней вышестоящему командованию и утверждал, что военнослужащая якобы выполняет задания по его поручению.
Нарушение выявили во время расследования другого уголовного производства в отношении бывшего командира. В феврале 2025 года в суд уже направили обвинительный акт в отношении него по факту вымогательства неправомерной выгоды у военнослужащих за ненаправление в район ведения боевых действий.
Бывшему командиру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины. Военнослужащей инкриминируют ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
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