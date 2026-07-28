Может ли прийти новая повестка после уплаты штрафа в Резерв+

В приложении закрывается лишь конкретное нарушение, тогда как обязательства перед ТЦК остаются в силе.

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Оплата штрафа через приложение «Резерв+» снимает статус «красная лента» и закрывает конкретное нарушение военного учета. В то же время это не освобождает военнообязанного от дальнейшего выполнения требований законодательства, в частности от обязанности являться по новым повесткам.

Что меняет уплата штрафа через «Резерв+»

После уплаты штрафа в приложении «Резерв+» закрывается конкретное нарушение, например неявка по повестке. Также в системе исчезает статус «красная лента», и оснований для принудительной доставки сотрудниками Национальной полиции именно из-за этого нарушения больше нет.

В то же время, если штраф был уплачен офлайн, а территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще не внес соответствующую информацию в реестр, статус может не обновиться автоматически. В таком случае рекомендуется иметь при себе квитанцию об оплате.

Могут ли после этого вручить новую повестку

Уплата штрафа не означает, что военнообязанный больше не будет получать повестки.

Оплата снимает только одно конкретное нарушение, тогда как обязанность выполнять требования воинского учета и являться по новым вызовам остается.

Если военнообязанный проигнорирует новую повестку, это может привести к новому штрафу, повторному появлению статуса «красная лента», а также к уголовной ответственности.

Какая ответственность предусмотрена

За систематическое игнорирование требований воинского учета законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

В частности, статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва, а статья 337 УК — за уклонение от воинского учета или учебных или специальных сборов.

Что важно помнить

Уплата штрафа через «Резерв+» позволяет урегулировать только конкретное нарушение, за которое он был наложен. В то же время она не снимает с военнообязанного обязанности соблюдать правила воинского учета.

Поэтому даже после уплаты штрафа новая повестка может быть вручена в любой момент, а ее игнорирование вновь может стать основанием для применения предусмотренных законом санкций.

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