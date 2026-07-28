Субсидия или льгота: в чем разница и кто может получить помощь

Если человек одновременно имеет право и на жилищную субсидию и на льготу на оплату коммунальных услуг, одновременно получать оба вида государственной поддержки нельзя.

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Многие украинцы путают жилищную субсидию и льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако это два разных вида государственной поддержки. Разница заключается в основаниях для их назначения и категориях получателей.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, жилищная субсидия — это помощь государства для домохозяйств, которые из-за недостаточного уровня доходов не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.

При назначении субсидии учитывают:

доходы членов домохозяйства;

состав семьи;

имущественное состояние;

другие обстоятельства, которые могут влиять на право получения помощи.

Размер субсидии зависит от финансового положения семьи. Чем ниже доходы домохозяйства, тем большую часть расходов на коммунальные услуги может компенсировать государство.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрена для отдельных категорий граждан, определенных законодательством.

Ее назначают не из-за низких доходов, а из-за принадлежности человека к определенной категории.

Право на льготы могут иметь, в частности:

ветераны войны;

члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи;

дети войны;

другие категории, определенные законодательством.

В некоторых случаях при назначении льготы могут учитывать доходы семьи, а в других — помощь предоставляется без такого учета.

Если человек имеет право и на жилищную субсидию, и на льготу, одновременно воспользоваться обоими видами поддержки он не может.

В таком случае государство предоставляет только один вид помощи. Человек может выбрать тот вариант, который является для него более выгодным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», доход от земельного пая учитывается при назначении жилищной субсидии, если владелец получал от него прибыль в соответствующий период. Размер помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг определяют с учетом суммы такого дохода.

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