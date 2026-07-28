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«Квест» с оплатой жилья за границей могут отменить: украинцам хотят разрешить прямые SWIFT-платежи

22:18, 28 июля 2026 109
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Украинцам могут разрешить прямые SWIFT-переводы за границу для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг.
«Квест» с оплатой жилья за границей могут отменить: украинцам хотят разрешить прямые SWIFT-платежи
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по состоянию на середину 2026 года миллионы украинцев находятся в странах ЕС. И их количество увеличивается. Значительная часть из них сознательно отказывается от социальной помощи, предпочитая работать дистанционно на украинских работодателей и платить налоги в Украине. Однако уже более четырех лет украинская финансовая система продолжает функционировать в режиме «особого периода», регулируемого Постановлением № 18.

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Для миллионов украинцев, которые работают дистанционно на украинскую экономику и платят налоги как ФЛП, действующие валютные лимиты превратили оплату необходимых жизненных потребностей в настоящий квест. Сегодня поговорим о том, как законно управлять собственными средствами, когда ваш месячный лимит «съедает» всего одна транзакция за жилье.

Пока НБУ приоритизирует стабильность резервов, граждане вынуждены искать способы диверсификации счетов и накопления валюты. Юридический анализ свидетельствует, что действующие лимиты все больше противоречат экономическим реалиям: за последние четыре года вследствие инфляционных процессов в странах еврозоны стоимость аренды жилья и услуг выросла в среднем на 20–40%.

В то же время правительство может инициировать перед Национальным банком Украины внесение изменений в постановление Правления НБУ №18 от 24 февраля 2022 года в части трансграничных переводов физических лиц.

На сайте электронных петиций к Кабинету Министров зарегистрирована петиция №41/010112-26еп с призывом разрешить украинцам осуществлять прямые SWIFT-переводы за границу для оплаты аренды жилья, коммунальных услуг и других жизненно необходимых расходов в пределах действующих валютных лимитов.

В петиции отмечается, что миллионы украинцев в настоящее время находятся за границей, однако продолжают получать доходы на украинские счета и платить налоги в Украине. В то же время для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг за рубежом часто необходимо осуществлять переводы непосредственно на счета юридических лиц по международным реквизитам IBAN/SWIFT.

И хотя действующее регулирование позволяет украинцам осуществлять переводы между картами физических лиц (P2P), иностранные арендодатели, коммунальные предприятия и другие учреждения обычно не принимают такие платежи.

Из-за ограничений на SWIFT-переводы граждане, по словам авторов петиции, вынуждены использовать более сложные механизмы оплаты, в частности квазикэш-операции или вывозить наличные.

В петиции предлагают разрешить физическим лицам-резидентам осуществлять SWIFT-переводы за границу в пределах уже установленных ежемесячных лимитов для P2P-переводов — до 100 тысяч гривен в эквиваленте в месяц.

При этом переводы должны осуществляться только на счета юридических лиц — компаний-арендодателей, агентств недвижимости, муниципальных и коммунальных предприятий, учреждений образования и т. д.

Предлагается разрешить такие платежи для:

  • оплаты аренды собственного жилья или аренды жилья для членов семьи первой степени родства;
  • оплаты коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, газ, обслуживание дома и т. п.);
  • других жизненно необходимых неторговых расчетов (медицина, образование).

Механизмом подтверждения таких платежей станут электронные копии документов — договора аренды, счета или инвойса от коммунальной службы.

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