Рассчитаться за аренду квартиры в ЕС гривневой картой становится все сложнее из-за устаревших лимитов НБУ

Дискриминация гривневых счетов: как валютные ограничения НБУ усложняют аренду жилья украинцам за рубежом.

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По состоянию на середину 2026 года более 4,3 миллиона украинцев находятся в странах ЕС. Значительная часть из них сознательно отказывается от социальной помощи, предпочитая работать дистанционно на украинских работодателей и платить налоги дома. Однако более четырех лет украинская финансовая система продолжает функционировать в режиме «особого периода», регулируемого Постановлением № 18.

Для миллионов украинцев, работающих дистанционно на украинскую экономику и уплачивающих налоги как ФЛП, действующие валютные лимиты превратили оплату необходимых жизненных потребностей в настоящий квест. Сегодня поговорим о том, как законно управлять собственными средствами, когда ваш месячный лимит «съедает» всего одна транзакция за жилье.

Пока НБУ приоритезирует стабильность резервов, граждане вынуждены искать способы диверсификации счетов и накопления валюты. Юридический анализ свидетельствует, что действующие лимиты все больше противоречат экономическим реалиям: за последние четыре года из-за инфляционных процессов в странах еврозоны стоимость аренды жилья и услуг выросла в среднем на 20–40%.

Как работает главное валютное ограничение

Для многих украинцев, проживающих за рубежом, основным платежным инструментом остаются личные гривневые банковские карты. Именно на них поступают заработная плата, доходы физических лиц-предпринимателей и другие выплаты из Украины.

Однако использование этих средств ограничено валютными правилами Национального банка Украины. Согласно постановлению НБУ №18, общая сумма безналичных расчетов (P2B) за рубежом с гривневых счетов не может превышать 100 000 гривен в календарный месяц в одном банке.

На практике именно эта норма все чаще создает проблемы для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза. Стоимость жизни за последние годы существенно выросла: только аренда квартиры в крупных городах ЕС в 2026 году нередко составляет 800–1500 евро в месяц, а в отдельных европейских столицах — еще больше. По текущему валютному курсу одна оплата аренды может полностью или почти полностью исчерпать установленный Национальным банком лимит.

В результате после перевода средств за жилье человек фактически лишается возможности использовать украинскую карту для других повседневных расходов — оплаты продуктов питания, медикаментов, транспорта, коммунальных услуг или других необходимых покупок. Особенно остро эта проблема касается украинцев, которые продолжают работать на украинских работодателей или осуществляют предпринимательскую деятельность как ФЛП, уплачивая налоги в Украине, но фактически проживают и несут расходы в странах ЕС.

«Наличный голод»: почему украинцы не могут снять нужную сумму

Если безналичный лимит в 100 тысяч гривен создает трудности для повседневных расходов, то правила снятия наличных часто становятся еще более серьезной проблемой. В первую очередь это касается украинцев, которые арендуют жилье за рубежом и вынуждены платить залоговый платеж (deposit) наличными или владельцам жилья, которые не принимают оплату банковскими картами.

Постановление НБУ № 18 устанавливает отдельное ограничение: со всех гривневых счетов клиент может снимать за рубежом наличные только в пределах 12 500 гривен в эквиваленте в течение каждых семи календарных дней.

Фактически за месяц это составляет около 50 тысяч гривен, или примерно 1100–1200 евро в зависимости от курса валют. На практике этой суммы часто недостаточно даже для внесения единоразового депозита при заключении договора аренды жилья во многих странах Европейского Союза, где арендодатели традиционно требуют оплату за первый месяц проживания и залог в размере одного-двух месячных платежей.

В результате даже при наличии достаточной суммы на банковском счете граждане не могут оперативно получить собственные средства наличными из-за установленных валютных ограничений.

Аренда жилья: специальный лимит в 500 тысяч гривен доступен не всем

На первый взгляд может сложиться впечатление, что проблему аренды жилья Национальный банк уже решил. В ответе на запрос «Судебно-юридической газеты» регулятор подчеркивает существование специального повышенного лимита для расчетов за аренду недвижимости.

Речь идет об операциях с торговым кодом МСС 6513 («Агенты и менеджеры по недвижимости»). Для таких платежей разрешено осуществлять безналичные расчеты на сумму до 500 000 гривен в месяц, что значительно превышает общий лимит в 100 тысяч гривен.

Впрочем, именно здесь скрыта главная особенность валютного регулирования. Увеличенный лимит применяется только к операциям, которые осуществляются со счетов, открытых в иностранной валюте.

Для значительной части украинцев эта возможность фактически остается недоступной. Remote-работники, фрилансеры и физические лица-предприниматели, получающие доходы в гривне на счета в украинских банках, не могут воспользоваться специальным лимитом без предварительной конвертации средств или использования валютных счетов.

Соответственно, для них продолжает действовать общее ограничение — 100 000 гривен в месяц для безналичных расчетов за рубежом, даже если речь идет об оплате жилья. Именно эта разница между правилами для гривневых и валютных счетов сегодня является одним из наиболее дискуссионных аспектов действующего валютного регулирования.

Для remote-работников, получающих доход в гривне, это создает дискриминационное условие. Чтобы получить валюту на такую карту, они ограничены лимитом покупки в 50 000 грн в месяц. Таким образом, «расширенный» лимит для них фактически недоступен без трехмесячного замораживания средств на депозитах.

Как обойти ограничения: покупка валюты и диверсификация счетов

Несмотря на жесткие валютные ограничения, Национальный банк предусмотрел несколько механизмов, позволяющих украинцам более гибко управлять собственными средствами. Эти инструменты не отменяют действующих лимитов, а лишь позволяют частично минимизировать их влияние.

Один из таких механизмов — дистанционная покупка иностранной валюты. Физические лица могут приобрести безналичную валюту на сумму до 50 000 гривен в месяц в одном банке без представления подтверждающих документов. Приобретенная валюта зачисляется на личный валютный счет, после чего ее можно использовать в соответствии с правилами валютного законодательства.

Отдельный механизм касается валютных депозитов. Граждане имеют право покупать иностранную валюту на сумму до 200 000 гривен в месяц, если эти средства размещаются на срочном депозите минимум на три месяца без права досрочного расторжения договора. Такой инструмент больше подходит для накопления сбережений, чем для финансирования текущих расходов.

Обратим внимание на еще одну особенность валютного регулирования. Лимиты на расчеты за рубежом и снятие наличных применяются отдельно в каждом банке, а не совокупно относительно всех банковских учреждений. Именно поэтому одним из легальных способов оптимизации использования средств является диверсификация счетов между несколькими банками. Такой подход не нарушает требований законодательства, но позволяет эффективнее использовать установленные НБУ лимиты.

«Зеленый коридор» для оплаты обучения и лечения

В то же время существуют категории платежей, для которых Национальный банк фактически не применяет стандартные валютные ограничения. Прежде всего это расходы на лечение и образование за рубежом.

Без ограничения по сумме разрешается осуществлять SWIFT-переводы в пользу иностранных медицинских учреждений для оплаты консультаций врачей, лабораторных исследований, оперативных вмешательств, протезирования, реабилитации и других медицинских услуг. При определенных условиях могут оплачиваться также проживание и питание пациента, если они входят в счет медицинского учреждения или непосредственно связаны с лечением.

Аналогичный подход применяется и в отношении образования. Украинцы могут оплачивать обучение в иностранных университетах, колледжах и других учебных заведениях, а также сопутствующие расходы, в частности проживание в студенческих общежитиях или другие услуги, без применения общих валютных лимитов.

Впрочем, воспользоваться этими исключениями можно только при условии документального подтверждения платежа. Как правило, банк будет требовать счет (инвойс), договор или другие документы, подтверждающие назначение перевода. После проверки документов платеж проводится за пределами стандартных ограничений, установленных постановлением НБУ №18.

Побочный эффект валютных ограничений: отток налогоплательщиков и валютной выручки

Анализ ситуации демонстрирует, что валютные ограничения, которые были необходимы для спасения золотовалютных резервов в 2022 году, в долгосрочной перспективе начинают играть против экономики: сдерживание потребления заставляет людей искать пути получения доходов на иностранные карты в обход украинской юрисдикции, что грозит потерь налоговой базы.

Ситуация демонстрирует опасный тренд: дистанционные работники и ФЛП становятся наиболее уязвимой категорией. Они самостоятельно оплачивают жизнь в ЕС, поддерживают Украину налогами, но получают меньше всего поддержки от банковской системы.

Несоответствие лимита в 100 000 грн реальным ценам в ЕС заставляет украинцев переводить свои доходы в иностранные банки (Revolut, Wise и т.д.), что ведет к потере статуса налогового резидента Украины миллионами самозанятых лиц.

Еще одним косвенным последствием валютных ограничений является стимулирование неофициальных способов обмена средств. Такие операции происходят вне официальной банковской системы, что, наоборот, усложняет контроль за движением капитала и снижает прозрачность финансовых потоков.

Аналогично «медицинскому SWIFT», регулятор должен ввести повышенный лимит на аренду для тех, кто может подтвердить официальное трудоустройство в Украине или уплату налогов как ФЛП.

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