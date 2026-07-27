Правила выезда детей за границу: в каких случаях нотариальное согласие второго родителя не требуется

Кто может сопровождать ребенка во время поездки, когда не требуется разрешение второго родителя и какие документы необходимо иметь.

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Летние каникулы остаются периодом активных поездок за границу, поэтому вопрос пересечения государственной границы детьми традиционно приобретает особую актуальность. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций во время путешествия, родителям стоит заранее проверить, какие документы необходимы для выезда ребенка и в каких случаях требуется согласие второго из родителей. Во время действия военного положения в Украине для несовершеннолетних действует упрощенный порядок пересечения границы, однако он зависит от того, кто именно сопровождает ребенка.

Когда согласие второго из родителей не требуется

В Минюсте отмечают, что во время действия военного положения для граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, действует упрощенный порядок выезда за пределы страны.

В частности, если ребенка сопровождает мать или отец, нотариально удостоверенное согласие второго из родителей для пересечения государственной границы не требуется.

Также без оформления такого согласия ребенок может выехать за границу вместе с:

бабушкой или дедушкой;

совершеннолетним братом или сестрой;

мачехой или отчимом.

В таком случае лица, сопровождающие ребенка, должны иметь документы, подтверждающие родственные связи. Это могут быть свидетельства о рождении, браке, усыновлении или другие документы, подтверждающие соответствующий статус.

Какие документы нужны, если ребенка сопровождают не родственники

Если ребенок путешествует с лицами, которые не являются его близкими родственниками, применяется иной порядок выезда.

В таком случае необходимо иметь:

письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства; или

нотариально удостоверенные согласия обоих родителей.

Когда достаточно решения одного из родителей

Законодательство также предусматривает случаи, когда для выезда ребенка за границу достаточно волеизъявления только одного из родителей. Такие основания определены Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

Это возможно, если второй из родителей:

умер;

лишен родительских прав;

признан безвестно отсутствующим;

признан недееспособным.

Кроме того, выезд ребенка возможен на основании решения суда, которым предоставлено разрешение на выезд за пределы Украины без согласия и сопровождения второго из родителей.

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