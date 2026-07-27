  1. В Украине

Правила выезда детей за границу: в каких случаях нотариальное согласие второго родителя не требуется

17:47, 27 июля 2026 117
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто может сопровождать ребенка во время поездки, когда не требуется разрешение второго родителя и какие документы необходимо иметь.
Правила выезда детей за границу: в каких случаях нотариальное согласие второго родителя не требуется
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Летние каникулы остаются периодом активных поездок за границу, поэтому вопрос пересечения государственной границы детьми традиционно приобретает особую актуальность. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций во время путешествия, родителям стоит заранее проверить, какие документы необходимы для выезда ребенка и в каких случаях требуется согласие второго из родителей. Во время действия военного положения в Украине для несовершеннолетних действует упрощенный порядок пересечения границы, однако он зависит от того, кто именно сопровождает ребенка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Когда согласие второго из родителей не требуется

В Минюсте отмечают, что во время действия военного положения для граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, действует упрощенный порядок выезда за пределы страны.

В частности, если ребенка сопровождает мать или отец, нотариально удостоверенное согласие второго из родителей для пересечения государственной границы не требуется.

Также без оформления такого согласия ребенок может выехать за границу вместе с:

  • бабушкой или дедушкой;
  • совершеннолетним братом или сестрой;
  • мачехой или отчимом.

В таком случае лица, сопровождающие ребенка, должны иметь документы, подтверждающие родственные связи. Это могут быть свидетельства о рождении, браке, усыновлении или другие документы, подтверждающие соответствующий статус.

Какие документы нужны, если ребенка сопровождают не родственники

Если ребенок путешествует с лицами, которые не являются его близкими родственниками, применяется иной порядок выезда.

В таком случае необходимо иметь:

  • письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства; или
  • нотариально удостоверенные согласия обоих родителей.

Когда достаточно решения одного из родителей

Законодательство также предусматривает случаи, когда для выезда ребенка за границу достаточно волеизъявления только одного из родителей. Такие основания определены Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

Это возможно, если второй из родителей:

  • умер;
  • лишен родительских прав;
  • признан безвестно отсутствующим;
  • признан недееспособным.

Кроме того, выезд ребенка возможен на основании решения суда, которым предоставлено разрешение на выезд за пределы Украины без согласия и сопровождения второго из родителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети минюст Министерство юстиции Украины пересечение границы

Популярные новости

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 11k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 9k
После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 18k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 7k
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 6k
Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

08:33, 27 июля 2026 6k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рассчитаться за аренду квартиры в ЕС гривневой картой становится все сложнее из-за устаревших лимитов НБУ

Дискриминация гривневых счетов: как валютные ограничения НБУ усложняют аренду жилья украинцам за рубежом.

Дайджест кредитных споров: как суды проверяют SMS-подписи, почему отказывают во взыскании комиссий и как ограничивают процентные ставки

Взыскание кредитного долга во время военного положения: анализ судебных решений по защите прав потребителей.

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

Иван Выговский, министр внутренних дел Украины: карьерный путь в правительство

Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел Украины после многолетней работы в системе правоохранительных органов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]