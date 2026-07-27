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Как действовать во время воздушной тревоги: правила безопасности для тех, кто дома, на улице, в автомобиле

17:17, 27 июля 2026 221
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Во время воздушной тревоги важно действовать без промедлений, ведь правильные действия дома, на улице или в автомобиле могут спасти жизнь.
Как действовать во время воздушной тревоги: правила безопасности для тех, кто дома, на улице, в автомобиле
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Во время воздушной тревоги важно не медлить и как можно быстрее перейти в безопасное место. Соблюдение простых правил может существенно снизить риск для жизни и здоровья во время ракетных или дроновых атак. Алгоритм действий зависит от того, где именно находится человек в момент объявления тревоги — на улице, в автомобиле или дома. Об этом напоминает Патрульная полиция Украины.

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Как действовать во время воздушной тревоги:

Если вы находитесь на улице:

немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию;

если не знаете, где оно находится, спросите у других людей или воспользуйтесь картой укрытий;

не пользуйтесь лифтами и избегайте пребывания вблизи объектов стратегического значения.

Если вы находитесь в автомобиле:

остановите транспортное средство в безопасном месте так, чтобы оно не мешало движению;

быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;

если поблизости нет укрытия, зайдите в ближайшее доступное здание и укройтесь по правилу «двух стен» на первом или цокольном этаже.

Если вы находитесь дома:

быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемоданчик с самыми необходимыми вещами и отправляйтесь в укрытие;

следите за сообщениями официальных источников информации;

если поблизости нет укрытия, оставайтесь в помещении, соблюдая правило «двух стен».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делать, если ракетный или дроновый обстрел застал вас дома.

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Украина воздушная тревога

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