Як діяти під час повітряної тривоги: правила безпеки для тих, хто вдома, на вулиці, в автомобілі
17:17, 27 липня 2026 220
Під час повітряної тривоги важливо діяти без зволікань, адже правильні дії вдома, на вулиці чи в автомобілі можуть врятувати життя.
Під час повітряної тривоги важливо не зволікати та якнайшвидше перейти в безпечне місце. Дотримання простих правил може суттєво знизити ризик для життя і здоров’я під час ракетних чи дронових атак. Алгоритм дій залежить від того, де саме людина перебуває в момент оголошення тривоги — на вулиці, в автомобілі чи вдома. Про це нагадує Патрульна поліція України.
Як діяти під час повітряної тривоги:
- Якщо ви перебуваєте на вулиці:
- негайно прямуйте до найближчого укриття;
- якщо не знаєте, де воно розташоване, запитайте в інших людей або скористайтеся картою укриттів;
- не користуйтеся ліфтами та уникайте перебування поблизу об’єктів стратегічного значення.
- Якщо ви перебуваєте в автомобілі:
- зупиніть транспортний засіб у безпечному місці так, щоб він не перешкоджав руху;
- швидко прямуйте до найближчого укриття;
- якщо укриття поблизу немає, зайдіть до найближчої доступної будівлі та сховайтеся за правилом «двох стін» на першому або цокольному поверсі.
- Якщо ви перебуваєте вдома:
- швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з найнеобхіднішими речами та вирушайте до укриття;
- стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;
- якщо поруч немає укриття, залишайтеся в приміщенні, дотримуючись правила «двох стін».
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що робити, якщо ракетний чи дроновий обстріл застав удома.
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