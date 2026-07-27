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Як діяти під час повітряної тривоги: правила безпеки для тих, хто вдома, на вулиці, в автомобілі

17:17, 27 липня 2026 220
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Під час повітряної тривоги важливо діяти без зволікань, адже правильні дії вдома, на вулиці чи в автомобілі можуть врятувати життя.
Як діяти під час повітряної тривоги: правила безпеки для тих, хто вдома, на вулиці, в автомобілі
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Під час повітряної тривоги важливо не зволікати та якнайшвидше перейти в безпечне місце. Дотримання простих правил може суттєво знизити ризик для життя і здоров’я під час ракетних чи дронових атак. Алгоритм дій залежить від того, де саме людина перебуває в момент оголошення тривоги — на вулиці, в автомобілі чи вдома. Про це нагадує Патрульна поліція України. 

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Як діяти під час повітряної тривоги:

  • Якщо ви перебуваєте на вулиці:
    • негайно прямуйте до найближчого укриття;
    • якщо не знаєте, де воно розташоване, запитайте в інших людей або скористайтеся картою укриттів;
    • не користуйтеся ліфтами та уникайте перебування поблизу об’єктів стратегічного значення.
  • Якщо ви перебуваєте в автомобілі:
    • зупиніть транспортний засіб у безпечному місці так, щоб він не перешкоджав руху;
    • швидко прямуйте до найближчого укриття;
    • якщо укриття поблизу немає, зайдіть до найближчої доступної будівлі та сховайтеся за правилом «двох стін» на першому або цокольному поверсі.
  • Якщо ви перебуваєте вдома:
    • швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з найнеобхіднішими речами та вирушайте до укриття;
    • стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;
    • якщо поруч немає укриття, залишайтеся в приміщенні, дотримуючись правила «двох стін».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що робити, якщо ракетний чи дроновий обстріл застав удома. 

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Україна повітряна тривога

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