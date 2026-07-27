ТЦК оголосив у розшук попри відстрочку: чоловік домігся скасування штрафу 17 000 грн та відсудив моральну компенсацію

Суд визнав неправомірним внесення інформації до реєстру, скасував штраф ТЦК та присудив позивачу 5 000 гривень моральної шкоди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов громадянина до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підрозділів Національної поліції та інших відповідачів. Суд визнав незаконними окремі дії ТЦК, скасував штраф у розмірі 17 000 гривень, зобов’язав повторно розглянути звернення позивача та присудив йому 5 000 гривень моральної шкоди.

Через що виник спір

Громадянин звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що полягала у незаконному ініціюванні статусу в розшуку щодо нього за наявності чинної відстрочки від мобілізації, неприйнятті заходів для скасування цього статусу протягом близько 100 днів (з 22 грудня 2025 року до 31 березня 2026 року включно) та ненаданні відповіді на заяву від 11 лютого 2026 року у встановлений законом строк.

Позивач також просив зобов’язати відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надати письмову відповідь щодо правових підстав ініціювання розшуку, збереження статусу та зняття з розшуку; визнати протиправною бездіяльність Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо ненадання відповіді на звернення від 11 лютого 2026 року та незаконного зберігання недостовірних відомостей у базі розшуку протягом зазначеного періоду; зобов’язати Головне управління Національної поліції в Одеській області надати відповідь по суті звернення.

Крім того, позивач просив визнати незаконним та скасувати протокол № 5173 від 28 березня 2026 року, складений посадовою особою територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як такий, що складений внаслідок незаконного розшуку та за відсутності складу адміністративного правопорушення (наявна чинна відстрочка від мобілізації за пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як єдиного опікуна дитини з інвалідністю підгрупи А, місце проживання не змінювалося); визнати протиправною та скасувати постанову № R453789 від 31 березня 2026 року про накладення штрафу в розмірі 17 000 гривень з підстав закінчення строку давності, порушення підвідомчості, відсутності події правопорушення, відсутності вини, наявності відстрочки та процесуальних вад; визнати протиправним та скасувати рішення (наказ) про взяття позивача на військовий облік в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки без законних підстав та без письмової згоди; стягнути моральну шкоду з кількох відповідачів у різних розмірах.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що статус у розшуку ініційовано 22 грудня 2025 року попри наявність відстрочки, зберігався протягом тривалого часу, заява від 11 лютого 2026 року не розглянута по суті, довідка внутрішньо переміщеної особи, яка слугувала підставою розшуку, була анульована раніше, а постанова про штраф винесена після спливу строків давності, передбачених частиною дев’ятою статті 38 та пунктом 7 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Медичним висновком від 17 березня 2026 року встановлено діагнози розладу адаптації (реакція на тяжкий стрес) та артеріальної гіпертензії, які позивач пов’язував із правовою невизначеністю.

Відповідачі у відзивах заперечували проти позову, зокрема щодо дій поліції (доставлення, а не затримання) та відсутності підстав для відшкодування моральної шкоди.

Що вирішив суд

Одеський окружний адміністративний суд у справі № 420/9865/26 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов частково.

Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про порушення правил військового обліку позивача.

Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нерозгляду заяви позивача від 11 лютого 2026 року та зобов’язав розглянути зазначену заяву відповідно до приписів Закону України «Про звернення громадян».

Суд визнав протиправними дії Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо нерозгляду заяви позивача від 11 лютого 2026 року та зобов’язав розглянути зазначену заяву відповідно до приписів Закону України «Про звернення громадян».

Суд визнав протиправною та скасував постанову № R453789 від 31 березня 2026 року територіального центру комплектування та соціальної підтримки про накладення на позивача штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Суд визнав протиправним рішення (наказ) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття позивача на військовий облік в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Суд стягнув з територіального центру комплектування та соціальної підтримки на користь позивача моральну шкоду у розмірі 5 000 гривень.

В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Суд зазначив, що відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Суд встановив протиправність внесення інформації про порушення правил військового обліку, нерозгляд заяв, винесення постанови про штраф після спливу строків давності та рішення про зміну місця військового обліку без належних підстав. Щодо моральної шкоди суд, враховуючи практику Верховного Суду (зокрема постанови від 10.04.2019 у справі № 464/3789/17 щодо критеріїв відшкодування моральної шкоди, завданої органами державної влади) та наявні докази (медичний висновок), визнав справедливим і розумним розмір 5 000 гривень, стягнутий з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, дії якого потягнули подальший розвиток подій. Вимоги щодо інших відповідачів у частині моральної шкоди та скасування протоколу в повному обсязі задоволенню не підлягали через відсутність належних доказів протиправності їхніх дій.

Рішення набирає законної сили в порядку і строки, встановлені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України, та може бути оскаржено в порядку і строки, встановлені статтями 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.