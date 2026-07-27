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За кермом тепер нові правила: кому потрібні тахографи і скільки годин можна працювати водіям

18:15, 27 липня 2026 78
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В Україні оновили правила роботи для перевізників: змінили вимоги щодо використання тахографів, режиму праці й відпочинку, а також запровадили нові норми для міжнародних перевезень.
За кермом тепер нові правила: кому потрібні тахографи і скільки годин можна працювати водіям
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В Україні 26 липня 2026 року набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Правила затверджені наказом №1727, нагадуж Мінрозвитку. 

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Оновлення правил є важливим кроком до гармонізації українського транспортного законодавства із соціальними стандартами Європейського Союзу у сфері праці та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.

Нова редакція Положення впроваджує ключові норми ЄС, зокрема положення Регламенту (ЄС) №561/2006, Директиви 2002/15/ЄС, а також рішення Спільного комітету Україна – ЄС щодо застосування стандартів смарт-тахографів (G2V2).

Що спрощується?

Вимоги щодо використання тахографів та дотримання режиму праці і відпочинку не застосовуються до:

  • транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб;
  • сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від місця зберігання транспортних засобів;
  • легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 кілометрів від місця зберігання для перевезення власного вантажу (наприклад, пекарня розвозить свою продукцію до магазинів), за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства;
  • навчального та малошвидкісного транспорту;
  • перевезень у зонах бойових дій;
  • перевезень для потреб сил безпеки та оборони;
  • внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

Що не змінюється?

Зберігаються чинні норми щодо режиму праці та відпочинку водіїв:

  • щоденний час керування — не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень);
  • не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин — за два тижні;
  • обов’язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування;
  • можливість поділу перерви на 15 та 30 хвилин;
  • обов’язкове використання справних тахографів.

Серед ключових нововведень:

  • вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв (включно з ФОП), які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Раніше це питання законодавством не було врегульовано;
  • звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах за рахунок перевізника, а не в кабіні транспортного засобу;
  • у разі роботи в нічний час (з 22:00 до 06:00) тривалість зміни не може перевищувати 10 годин;
  • для міжнародних вантажних перевезень транспортні засоби, вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, мають використовувати смарт-тахографи G2V2. Наразі вже понад 50 центрів надають послуги з їх обслуговування;
  • збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом двох років.

 

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