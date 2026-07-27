  1. В Україні

Переведення військових через «Армія+»: хто може подати рапорт та які умови діють

18:11, 27 липня 2026 116
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Змінити місце служби можна лише між військовими частинами, які беруть участь у програмі, та лише в межах свого армійського корпусу.
Переведення військових через «Армія+»: хто може подати рапорт та які умови діють
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці окремих підрозділів 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ отримали можливість подавати рапорти на переведення до інших військових частин через застосунок «Армія+». У Міністерстві оборони пояснили умови участі в програмі та порядок оформлення заявки. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новий механізм дозволяє військовим змінювати місце служби в межах свого армійського корпусу через цифровий сервіс. У Міноборони зазначають, що така процедура має зробити переведення більш прозорими та водночас зберегти керованість військових підрозділів.

Подати рапорт можуть військовослужбовці, які відповідають кільком умовам:

  • проходять службу у військових частинах 16-го або 19-го армійського корпусу, що беруть участь у програмі;
  • перебувають у постійному складі або оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу;
  • мають звання від солдата до старшого сержанта включно;
  • не займають офіцерських посад;
  • не перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Переведення можливе лише між військовими частинами, які беруть участь у програмі, та в межах одного армійського корпусу. Також діють встановлені строки розгляду заяв і щомісячні ліміти на кількість переведень.

Для подання рапорту військовослужбовцю потрібно у застосунку «Армія+» обрати документ «В межах корпусу ЗСУ», після чого:

  • вказати причину переведення;
  • зазначити номер своєї військової частини та частини, куди планується переведення;
  • за потреби додати інформацію про підрозділ;
  • вказати звання та посаду;
  • підтвердити відповідність умовам програми;
  • залишити контактний номер телефону;
  • перевірити дані та підписати рапорт електронним підписом.

Після подання документ автоматично надходить до служби персоналу Міністерства оборони. Статус заявки можна відстежувати безпосередньо у застосунку.

Розгляд рапорту триває до 29 календарних днів. У цей період військовослужбовець продовжує службу у своїй частині. Якщо всі умови виконані, на 30-й день оформлюється розпорядження про переміщення, а в застосунку з’являється статус «Погоджено».

У Міноборони також наголосили, що рекомендаційний лист від військової частини, до якої планується переведення, для подання рапорту не потрібен. Водночас військовий може заздалегідь зв’язатися з обраним підрозділом, дізнатися про наявні посади та отримати відношення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нові контракти на військову службу доступні не для всіх категорій військовослужбовців. З 16 червня в Україні триває кампанія з укладання нових контрактів на проходження військової служби в Силах оборони. Вони передбачають визначені строки служби та гарантують відстрочку від мобілізації після звільнення.

Водночас можливість укласти піхотно-штурмовий контракт мають не всі військовослужбовці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові війна воєнний стан міноборони

Популярні новини

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

16:01, 26 липня 2026 11k
Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

17:13, 26 липня 2026 9k
Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 18k
Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

17:49, 26 липня 2026 7k
Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

19:19, 26 липня 2026 6k
Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

08:33, 27 липня 2026 6k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розрахуватися за оренду квартири в ЄС гривневою карткою стає дедалі складніше через застарілі ліміти НБУ

Дискримінація гривневих рахунків: як валютні обмеження НБУ ускладнюють оренду житла українцям за кордоном.

Дайджест кредитних спорів: як суди перевіряють SMS-підписи, чому відмовляють у стягненні комісій та як обмежують відсоткові ставки

Стягнення кредитного боргу під час воєнного стану: аналіз судових рішень щодо захисту прав споживачів.

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України: повна біографія та професійний шлях

Після повторного призначення у липні 2026 року Віктор Ляшко продовжив очолювати Міністерство охорони здоров’я, залишившись одним із небагатьох урядовців, які зберегли свої посади в оновленому складі Кабінету Міністрів України.

Безкоштовні продукти для військових госпіталів: коли податкова накладна не потрібна

Якщо благодійна допомога передається визначеним законом закладам охорони здоров’я для потреб оборони, податкова накладна не складається.

Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ України: кар’єрний шлях до уряду

Іван Вигівський очолив Міністерство внутрішніх справ України після багаторічної роботи в системі правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]