Переведення військових через «Армія+»: хто може подати рапорт та які умови діють
Військовослужбовці окремих підрозділів 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ отримали можливість подавати рапорти на переведення до інших військових частин через застосунок «Армія+». У Міністерстві оборони пояснили умови участі в програмі та порядок оформлення заявки.
Новий механізм дозволяє військовим змінювати місце служби в межах свого армійського корпусу через цифровий сервіс. У Міноборони зазначають, що така процедура має зробити переведення більш прозорими та водночас зберегти керованість військових підрозділів.
Подати рапорт можуть військовослужбовці, які відповідають кільком умовам:
- проходять службу у військових частинах 16-го або 19-го армійського корпусу, що беруть участь у програмі;
- перебувають у постійному складі або оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу;
- мають звання від солдата до старшого сержанта включно;
- не займають офіцерських посад;
- не перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).
Переведення можливе лише між військовими частинами, які беруть участь у програмі, та в межах одного армійського корпусу. Також діють встановлені строки розгляду заяв і щомісячні ліміти на кількість переведень.
Для подання рапорту військовослужбовцю потрібно у застосунку «Армія+» обрати документ «В межах корпусу ЗСУ», після чого:
- вказати причину переведення;
- зазначити номер своєї військової частини та частини, куди планується переведення;
- за потреби додати інформацію про підрозділ;
- вказати звання та посаду;
- підтвердити відповідність умовам програми;
- залишити контактний номер телефону;
- перевірити дані та підписати рапорт електронним підписом.
Після подання документ автоматично надходить до служби персоналу Міністерства оборони. Статус заявки можна відстежувати безпосередньо у застосунку.
Розгляд рапорту триває до 29 календарних днів. У цей період військовослужбовець продовжує службу у своїй частині. Якщо всі умови виконані, на 30-й день оформлюється розпорядження про переміщення, а в застосунку з’являється статус «Погоджено».
У Міноборони також наголосили, що рекомендаційний лист від військової частини, до якої планується переведення, для подання рапорту не потрібен. Водночас військовий може заздалегідь зв’язатися з обраним підрозділом, дізнатися про наявні посади та отримати відношення.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», нові контракти на військову службу доступні не для всіх категорій військовослужбовців. З 16 червня в Україні триває кампанія з укладання нових контрактів на проходження військової служби в Силах оборони. Вони передбачають визначені строки служби та гарантують відстрочку від мобілізації після звільнення.
Водночас можливість укласти піхотно-штурмовий контракт мають не всі військовослужбовці.
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