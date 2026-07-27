Переведення військових через «Армія+»: хто може подати рапорт та які умови діють

Змінити місце служби можна лише між військовими частинами, які беруть участь у програмі, та лише в межах свого армійського корпусу.

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Військовослужбовці окремих підрозділів 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ отримали можливість подавати рапорти на переведення до інших військових частин через застосунок «Армія+». У Міністерстві оборони пояснили умови участі в програмі та порядок оформлення заявки.

Новий механізм дозволяє військовим змінювати місце служби в межах свого армійського корпусу через цифровий сервіс. У Міноборони зазначають, що така процедура має зробити переведення більш прозорими та водночас зберегти керованість військових підрозділів.

Подати рапорт можуть військовослужбовці, які відповідають кільком умовам:

проходять службу у військових частинах 16-го або 19-го армійського корпусу, що беруть участь у програмі;

перебувають у постійному складі або оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу;

мають звання від солдата до старшого сержанта включно;

не займають офіцерських посад;

не перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Переведення можливе лише між військовими частинами, які беруть участь у програмі, та в межах одного армійського корпусу. Також діють встановлені строки розгляду заяв і щомісячні ліміти на кількість переведень.

Для подання рапорту військовослужбовцю потрібно у застосунку «Армія+» обрати документ «В межах корпусу ЗСУ», після чого:

вказати причину переведення;

зазначити номер своєї військової частини та частини, куди планується переведення;

за потреби додати інформацію про підрозділ;

вказати звання та посаду;

підтвердити відповідність умовам програми;

залишити контактний номер телефону;

перевірити дані та підписати рапорт електронним підписом.

Після подання документ автоматично надходить до служби персоналу Міністерства оборони. Статус заявки можна відстежувати безпосередньо у застосунку.

Розгляд рапорту триває до 29 календарних днів. У цей період військовослужбовець продовжує службу у своїй частині. Якщо всі умови виконані, на 30-й день оформлюється розпорядження про переміщення, а в застосунку з’являється статус «Погоджено».

У Міноборони також наголосили, що рекомендаційний лист від військової частини, до якої планується переведення, для подання рапорту не потрібен. Водночас військовий може заздалегідь зв’язатися з обраним підрозділом, дізнатися про наявні посади та отримати відношення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нові контракти на військову службу доступні не для всіх категорій військовослужбовців. З 16 червня в Україні триває кампанія з укладання нових контрактів на проходження військової служби в Силах оборони. Вони передбачають визначені строки служби та гарантують відстрочку від мобілізації після звільнення.

Водночас можливість укласти піхотно-штурмовий контракт мають не всі військовослужбовці.