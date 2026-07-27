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Новий Митний кодекс: які зміни чекають на митні процедури, авторизації та декларування

18:04, 27 липня 2026 110
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Документ пропонує адаптувати українське митне законодавство до норм ЄС та оновити правила декларування, митних процедур і авторизацій.
Новий Митний кодекс: які зміни чекають на митні процедури, авторизації та декларування
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу України. Документ є одним із ключових євроінтеграційних законопроєктів у митній сфері та має забезпечити гармонізацію українського митного законодавства з нормами Європейського Союзу.

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У Державній митній службі пояснили, що повторне схвалення проєкту пов’язане з формуванням нового складу Уряду. Відповідно до законодавства, раніше поданий Кабінетом Міністрів законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді за №15295, вважається відкликаним.

Водночас новий законопроєкт є повністю тотожним попередньому за змістом. У Держмитслужбі зазначили, що після консультацій із народними депутатами робота парламентських комітетів над підготовкою документа до другого читання не припинялася і буде продовжена вже щодо нового законопроєкту.

Новий Митний кодекс є важливим елементом виконання Розділу 29 «Митний союз» переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Документ передбачає приведення українських митних правил і процедур у відповідність до законодавства Європейського Союзу та має забезпечити трансформацію української митниці у безпековий кордон європейського зразка.

Проєкт нового Митного кодексу розробляли протягом двох років за участю фахівців Міністерства фінансів, Держмитслужби, Проєктного офісу реформ, EU4PFM, міжнародних експертів, представників бізнесу та громадськості. Під час підготовки документа врахували оцінки Європейської комісії, а також пропозиції бізнес-спільноти, які обговорювалися під час понад 60 консультацій.

Структура документа побудована за логікою митного законодавства ЄС. Зокрема, він передбачає повний перехід на європейську митну термінологію, узгодження системи авторизацій і митних процедур, нові підходи до прийняття рішень, декларування, визначення митного боргу, застосування гарантій та звільнення від сплати мита.

У Держмитслужбі також зазначили, що новий кодекс має забезпечити безперервність бізнес-процесів. Зокрема, безстрокові авторизації залишаться чинними, а строкові діятимуть до завершення визначеного строку або відповідних операцій.

Очікується, що ухвалення нового Митного кодексу сприятиме подальшій інтеграції України до митного простору Європейського Союзу та допоможе українському бізнесу адаптуватися до європейських митних правил, оптимізувати логістичні й виробничі процеси та підвищити конкурентоспроможність.

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митниця

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