Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу

Сергій Корецький заявив, що нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка

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У понеділок, 27 липня, Уряд повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу і подав його до Верховної Ради. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Він підкреслив, що це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції.

«Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми.

Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка», — додав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні готують новий Митний кодекс для гармонізації з правом ЄС.

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