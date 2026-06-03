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В Україні готують новий Митний кодекс для гармонізації з правом ЄС: що передбачає законопроєкт

21:25, 3 червня 2026
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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Митного кодексу України, який має гармонізувати українське митне законодавство з правом Європейського Союзу та стати одним із ключових кроків на шляху до членства України в ЄС.
В Україні готують новий Митний кодекс для гармонізації з правом ЄС: що передбачає законопроєкт
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Митного кодексу України №15295. Ініціатором законопроєкту виступила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Наразі текст документа на сайті парламенту ще не оприлюднено.

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Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді повідомив, що законопроєкт спрямований на забезпечення відповідності Митного кодексу України положенням актів права Європейського Союзу у митній сфері. Це необхідно для виконання вимог, які ставляться до України як до держави-кандидата на вступ до ЄС.

Зазначається, що положення проєкту Кодексу ґрунтуються, зокрема, на нормах Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу, Делегованого регламенту Комісії (ЄС) №2015/2446 від 28 липня 2015 року, Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) №2015/2447 від 24 листопада 2015 року, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2022/2399 про створення єдиного вікна Європейського Союзу для митниці, Регламенту Ради (ЄС) №1186/2009 про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від сплати мита, а також Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №608/2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності.

Усі зазначені акти включені до переліку законодавства ЄС у межах переговорного розділу 29 «Митний союз».

Відповідно до оприлюдненої інформації, проєкт нового Митного кодексу має таку структуру:

  • розділи I–IX відповідають структурі Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №952/2013 про встановлення Митного кодексу Союзу на рівні розділів і глав;
  • розділи X–XI побудовані відповідно до структури Регламенту Ради (ЄС) №1186/2009 про встановлення системи звільнень від сплати мита та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №608/2013 щодо захисту прав інтелектуальної власності митними органами;
  • розділи XII–XV охоплюють положення національного рівня, зокрема питання перевезення товарів фізичними особами, митної статистики, порушення митних правил та діяльності митних органів;
  • розділи XVI–XVII містять перехідні та прикінцеві положення, необхідні для забезпечення функціонування окремих процесів до набуття Україною членства в Європейському Союзі, а також на період дії воєнного стану.

Таким чином, новий Митний кодекс має стати одним із ключових елементів адаптації українського митного законодавства до норм ЄС у рамках переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу.

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Україна митниця кодекс

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