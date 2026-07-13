З 12 липня призупинилося подання декларацій відповідності МТБ через систему єДозвіл — Держпраці

Водночас, з метою забезпечення безперервності надання адміністративних послуг, Держпраці продовжує здійснювати реєстрацію таких декларацій у встановленому законодавством порядку.

Фото: oppb.com.ua

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Державна служба України з питань праці нагадала, що у зв'язку із завершенням 11 липня строку реалізації експериментального проєкту щодо функціонування Єдиної державної електронної системи дозвільних документів, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2024 року № 795, з 12 липня 2026 року призупиняється можливість самостійної реєстрації роботодавцями декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, у тому числі оновлених декларацій, засобами системи єДозвіл.

«Водночас, з метою забезпечення безперервності надання адміністративних послуг, Держпраці продовжує здійснювати реєстрацію таких декларацій у встановленому законодавством порядку.

Звертаємо увагу, що подання декларацій для їх реєстрації Держпраці здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг.

Просимо врахувати зазначені зміни під час планування подання декларацій», - додали у відомстві.

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