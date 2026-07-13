С 12 июля приостановилась подача деклараций соответствия МТБ через систему єДозвіл — Гоструда

В то же время, с целью обеспечения непрерывности предоставления административных услуг, Госслужба по вопросам труда продолжает осуществлять регистрацию таких деклараций в установленном законодательством порядке.

Фото: oppb.com.ua

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Государственная служба Украины по вопросам труда напомнила, что в связи с завершением 11 июля срока реализации экспериментального проекта по функционированию Единой государственной электронной системы разрешительных документов, введенного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 2024 года № 795, с 12 июля 2026 года приостанавливается возможность самостоятельной регистрации работодателями деклараций соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда, в том числе обновленных деклараций, средствами системы єДозвіл.

«В то же время, с целью обеспечения непрерывности предоставления административных услуг, Госслужба по вопросам труда продолжает осуществлять регистрацию таких деклараций в установленном законодательством порядке.

Обращаем внимание, что подача деклараций для их регистрации Госслужбой по вопросам труда осуществляется исключительно через центры предоставления административных услуг.

Просим учитывать указанные изменения при планировании подачи деклараций», — добавили в ведомстве.

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