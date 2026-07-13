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Военные со статусом УБД могут бесплатно ездить на транспорте: когда выдают письмо талонов

20:01, 13 июля 2026
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Впервые письмо талонов о праве получения проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости должны выдать одновременно с удостоверением УБД.
Военные со статусом УБД могут бесплатно ездить на транспорте: когда выдают письмо талонов
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Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут воспользоваться правом на льготный проезд в междугородном транспорте при наличии листа талонов.

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В Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие со статусом УБД имеют право один раз в два года бесплатно совершить поездку туда и обратно железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения. Также они могут один раз в год воспользоваться проездом этими видами транспорта со скидкой 50%.

Впервые лист талонов на право получения проездных билетов с 50-процентной скидкой выдается одновременно с удостоверением участника боевых действий. Для оформления льготного билета необходимо предъявить в кассе удостоверение УБД и лист талонов. После этого кассир обменивает талоны на проездные документы.

После окончания срока действия листа талонов военнослужащим выдают новый. Для этого действующим военнослужащим необходимо подать рапорт командиру своей воинской части. Лист талонов с истекшим сроком действия необходимо сдать. Если документ отсутствует, уполномоченный орган, который выдает листы талонов, проводит проверку оснований для получения нового.

В Министерстве обороны также напомнили, что на военнослужащих, которые путешествуют по льготным билетам, распространяются все правила и условия перевозок, установленные для соответствующего вида транспорта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», супруги, в которых оба имеют статус участника боевых действий, имеют гарантированное государством право на существенную льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом распространенным остается вопрос: суммируется ли такая скидка, если муж и жена проживают вместе.

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