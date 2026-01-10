  1. В Україні

Пільги на комуналку для сімей військових: чи сумується знижка, якщо обоє мають статус УБД

20:29, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як працюють пільги на комунальні послуги для подружжя учасників бойових дій.
Пільги на комуналку для сімей військових: чи сумується знижка, якщо обоє мають статус УБД
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подружжя, у якому обоє мають статус учасників бойових дій, має гарантоване державою право на суттєву пільгу при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас поширеним є запитання: чи сумується така знижка, якщо чоловік і дружина проживають разом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснюють: відповідь міститься безпосередньо в Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Яка пільга передбачена законом

Згідно із законодавством, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом із ними, надається 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання.

Якщо пільговиків двоє і вони живуть разом

У ситуації, коли і чоловік, і дружина є учасниками бойових дій, кожен з них окремо має право на 75% пільги. Однак важливий нюанс:

  • знижка не додається і не становить 150%;
  • вона надається в розмірі 75% від вартості житлово-комунальних послуг у межах норм споживання, розрахованих на двох осіб.

Тобто держава враховує кількість пільговиків у домогосподарстві при визначенні обсягу норм, але сам відсоток знижки залишається незмінним.

Що варто пам’ятати

  • пільга діє лише в межах соціальних нормативів споживання;
  • обов’язковою умовою є реєстрація та фактичне проживання за однією адресою;
  • наявність чинних посвідчень учасника бойових дій — ключова підстава для застосування знижки.

Таким чином, подружжя ветеранів війни, яке спільно проживає, може розраховувати на відчутне зменшення витрат на комунальні послуги, але без подвоєння відсотка пільги — закон передбачає 75% компенсації на двох у межах установлених норм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ветерани пільги ТЦК УБД комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]