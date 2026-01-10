Пільги на комуналку для сімей військових: чи сумується знижка, якщо обоє мають статус УБД

Як працюють пільги на комунальні послуги для подружжя учасників бойових дій.

Подружжя, у якому обоє мають статус учасників бойових дій, має гарантоване державою право на суттєву пільгу при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас поширеним є запитання: чи сумується така знижка, якщо чоловік і дружина проживають разом.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснюють: відповідь міститься безпосередньо в Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Яка пільга передбачена законом

Згідно із законодавством, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом із ними, надається 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання.

Якщо пільговиків двоє і вони живуть разом

У ситуації, коли і чоловік, і дружина є учасниками бойових дій, кожен з них окремо має право на 75% пільги. Однак важливий нюанс:

знижка не додається і не становить 150%;

вона надається в розмірі 75% від вартості житлово-комунальних послуг у межах норм споживання, розрахованих на двох осіб.

Тобто держава враховує кількість пільговиків у домогосподарстві при визначенні обсягу норм, але сам відсоток знижки залишається незмінним.

Що варто пам’ятати

пільга діє лише в межах соціальних нормативів споживання;

обов’язковою умовою є реєстрація та фактичне проживання за однією адресою;

наявність чинних посвідчень учасника бойових дій — ключова підстава для застосування знижки.

Таким чином, подружжя ветеранів війни, яке спільно проживає, може розраховувати на відчутне зменшення витрат на комунальні послуги, але без подвоєння відсотка пільги — закон передбачає 75% компенсації на двох у межах установлених норм.

