Пільги на комуналку для сімей військових: чи сумується знижка, якщо обоє мають статус УБД
Подружжя, у якому обоє мають статус учасників бойових дій, має гарантоване державою право на суттєву пільгу при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас поширеним є запитання: чи сумується така знижка, якщо чоловік і дружина проживають разом.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснюють: відповідь міститься безпосередньо в Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Яка пільга передбачена законом
Згідно із законодавством, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом із ними, надається 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання.
Якщо пільговиків двоє і вони живуть разом
У ситуації, коли і чоловік, і дружина є учасниками бойових дій, кожен з них окремо має право на 75% пільги. Однак важливий нюанс:
- знижка не додається і не становить 150%;
- вона надається в розмірі 75% від вартості житлово-комунальних послуг у межах норм споживання, розрахованих на двох осіб.
Тобто держава враховує кількість пільговиків у домогосподарстві при визначенні обсягу норм, але сам відсоток знижки залишається незмінним.
Що варто пам’ятати
- пільга діє лише в межах соціальних нормативів споживання;
- обов’язковою умовою є реєстрація та фактичне проживання за однією адресою;
- наявність чинних посвідчень учасника бойових дій — ключова підстава для застосування знижки.
Таким чином, подружжя ветеранів війни, яке спільно проживає, може розраховувати на відчутне зменшення витрат на комунальні послуги, але без подвоєння відсотка пільги — закон передбачає 75% компенсації на двох у межах установлених норм.
