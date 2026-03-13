  1. В Україні

У Києві підвищують вартість проїзду в маршрутках — тариф зросте до 20 гривень

16:24, 13 березня 2026
У Києві в маршрутках почали підвищувати вартість проїзду.
У Києві підвищують вартість проїзду в маршрутках — тариф зросте до 20 гривень
У Києві в маршрутках почали підвищувати вартість проїзду. Відповідне оголошення з’явилося, зокрема, у маршрутці №498, яка курсує на лівому березі столиці між вул. Петра Вершигори та станцією метро «Лісова».

Згідно з оголошенням у салоні транспорту, з 14 березня вартість проїзду становитиме не 15, а 20 гривень.

Перевізник пояснює підвищення тарифу зростанням цін якна пальне так і на запасні частини, а також необхідністю забезпечити стабільний виїзд автобусів на маршрут.

Водночас останнім часом в Україні дійсно спостерігається зростання цін на пальне. Уряд у відповідь анонсував запуск програми державної підтримки для водіїв, яка передбачає компенсацію частини витрат на пальне. Відповідні доручення Міністерствам економіки та енергетики дав Президент Володимир Зеленський.

Як пояснив глава держави, така ініціатива покликана підтримати громадян на тлі дестабілізації паливного ринку, пов’язаної із ситуацією навколо Ірану та скороченням постачання нафти на світовий ринок.

«Для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок. Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне», - пояснив Президент.

Програма передбачає виплату кешбеку під час купівлі пального на автозаправних станціях. Зокрема, українці зможуть отримати:

  • 15% кешбеку на дизельне пальне,
  • 10% кешбеку на бензин,
  • 5% кешбеку на автомобільний газ.

За словами Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, компенсація працюватиме на всіх АЗС, які приєднаються до програми, і діятиме до 1 травня.

Виплати планують здійснювати через державну програму «Національний кешбек», якою вже користуються близько 9,4 мільйона громадян.

