Потерпілих позбавили виплат: мораторій фактично заблокував виконання рішень про моральну шкоду

12:25, 2 червня 2026
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15282, яким пропонується змінити порядок дії мораторію на примусове виконання рішень щодо Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Як випливає з пояснювальної записки, 11 березня 2026 року набрали чинності зміни до законодавства у сфері енергетичних ринків та виконавчого провадження, якими пункт 1-4 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» було викладено у новій редакції.

Як вказав автор ініціативи, останніми законодавчими змінами дію мораторію на примусове виконання рішень щодо ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» було продовжено до 1 січня 2028 року.

Новою редакцією норми було змінено обсяг винятків із мораторію.

Зокрема, з переліку вимог, на які мораторій не поширюється, фактично було виключено вимоги про відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

У результаті зазначені зміни призводять до зупинення вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання судових рішень про відшкодування моральної шкоди на користь осіб, які зазнали каліцтва, іншого ушкодження здоров’я, або членів сімей осіб, смерть яких спричинила відповідні моральні страждання.

На переконання ініціаторів законопроєкту, таке розширення дії мораторію є непропорційним та таким, що порушує права потерпілих осіб на реальне виконання судових рішень.

Відтак, законопроєктом пропонується уточнити норму пункту 1-4 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» після слів «про відшкодування матеріальної (майнової)» доповнити словами «та моральної».

«І все було б зрозуміло, якби одночасно під дію мораторію не включили заборону виконувати судові рішення про відшкодування моральної шкоди потерпілим особам або родинам загиблих. Це несправедливо.

Люди вже пройшли суд, довели своє право і отримали рішення, але його виконання буде фактично заблоковане.

Саме для цього зареєстрував законопроєкт № 15282.

Він пропонує виправити цю ганебну ситуацію і повернути попередній підхід — судові рішення про відшкодування моральної шкоди за каліцтво, втрату здоров’я або смерть мають виконуватися!», - вказав автор документу.

