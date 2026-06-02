В Україні з 8 червня стартує новий етап селективної перевірки митних декларацій

10:19, 2 червня 2026
Відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі.
Державна митна служба повідомила, що з 8 червня запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій.

Підрозділ функціонує на базі Координаційно-моніторингової митниці та спеціалізується на опрацюванні митних декларацій, що підлягають моніторингу за визначеними критеріями та селективністю.

«Центр митних компетенцій отримує для опрацювання декларації, визначені автоматизованою системою управління ризиками, та перевіряє їх централізовано, тобто незалежно від митниці подання. Це дозволяє реалізувати єдиний підхід до виконання митних формальностей під час митного контролю та оформлення, а також ідентифікувати потенційні ризики.

З урахуванням актуальності питання пільгового ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, у межах цього етапу пілотного проєкту увагу буде зосереджено на транспортних засобах, що були у використанні, та переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі», - йдеться у заяві.

Там додали, що відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі шляхом застосування випадкового відбору із селективністю 50 % від загальної кількості за відповідними товарними позиціями. Планується, що моніторинг триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року.

Державна митна служба нагадала, що попередній етап пілотного проєкту завершується 30.06.2026 року. Він стосується митного оформлення добрив та засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів.

